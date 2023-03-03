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В центре Афин анархисты устроили беспорядки после митинга - РИА Новости, 03.03.2023
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22:37 03.03.2023 (обновлено: 23:30 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/besporyadki-1855773063.html
В центре Афин анархисты устроили беспорядки после митинга
В центре Афин анархисты устроили беспорядки после митинга - РИА Новости, 03.03.2023
В центре Афин анархисты устроили беспорядки после митинга
В центре Афин анархисты устроили беспорядки после мирного митинга в память о жертвах железнодорожной катастрофы, пишет издание "Прото тема". РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T22:37
2023-03-03T23:30
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АФИНЫ, 3 мар — РИА Новости. В центре Афин анархисты устроили беспорядки после мирного митинга в память о жертвах железнодорожной катастрофы, пишет издание "Прото тема". Как сообщается в статье, в пятницу днем в Пропилеях студенты устроили манифестацию возле Афинского университета. Затем организация "Солидарность для всех" призвала граждан выйти вечером на молчаливую акцию в память о погибших при столкновении поездов."Мы переживаем неописуемую трагедию, мы скорбим о несправедливой утрате десятков в основном молодых людей, мы просим рассказать правду", — завили организаторы. После этого тысячи людей прошли от Пропилеев до площади Синтагма перед парламентом. Там собравшиеся зажгли свечи в память о погибших и провели безмолвную акцию протеста. Как уточняет издание, после митинга на площади появились группы анархистов в скрывающих лица капюшонах и устроили беспорядки. На опубликованных фотографиях видно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. "Анархисты забросали памятник Неизвестному солдату сигнальными ракетами и камнями, полиция применила химикаты, чтобы отогнать их. На какое-то время после 21:30 мск площадь Синтагма и прилегающие к ней улицы превратились в поле боя", — говорится в материале.По данным телеканала ERT, между спецназом и протестующими произошли рукопашные схватки. "На площади Монастираки неизвестные напали на полицейскую машину, разбили и сожгли ее. Экипаж был доставлен в госпиталь с легкими травмами", — сообщается в репортаже.Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли как минимум 57 человек.
https://ria.ru/20230301/poezd-1855087471.html
https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html
https://ria.ru/20230301/otstavka-1855180157.html
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в мире, афины, греция
В мире, Афины, Греция
В центре Афин анархисты устроили беспорядки после митинга

В Афинах анархисты устроили беспорядки после митинга в память о жертвах ж/д катастрофы

© РИА НовостиБеспорядки в Афинах
Беспорядки в Афинах - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости
Беспорядки в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 3 мар — РИА Новости. В центре Афин анархисты устроили беспорядки после мирного митинга в память о жертвах железнодорожной катастрофы, пишет издание "Прото тема".
Как сообщается в статье, в пятницу днем в Пропилеях студенты устроили манифестацию возле Афинского университета. Затем организация "Солидарность для всех" призвала граждан выйти вечером на молчаливую акцию в память о погибших при столкновении поездов.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Столкновение поездов в Греции
1 марта, 13:55
"Мы переживаем неописуемую трагедию, мы скорбим о несправедливой утрате десятков в основном молодых людей, мы просим рассказать правду", — завили организаторы.
После этого тысячи людей прошли от Пропилеев до площади Синтагма перед парламентом. Там собравшиеся зажгли свечи в память о погибших и провели безмолвную акцию протеста.
Как уточняет издание, после митинга на площади появились группы анархистов в скрывающих лица капюшонах и устроили беспорядки. На опубликованных фотографиях видно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек.
"Анархисты забросали памятник Неизвестному солдату сигнальными ракетами и камнями, полиция применила химикаты, чтобы отогнать их. На какое-то время после 21:30 мск площадь Синтагма и прилегающие к ней улицы превратились в поле боя", — говорится в материале.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов
1 марта, 21:50
По данным телеканала ERT, между спецназом и протестующими произошли рукопашные схватки.
"На площади Монастираки неизвестные напали на полицейскую машину, разбили и сожгли ее. Экипаж был доставлен в госпиталь с легкими травмами", — сообщается в репортаже.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли как минимум 57 человек.
Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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1 марта, 17:23
 
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