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Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии - РИА Новости, 03.03.2023
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12:05 03.03.2023 (обновлено: 12:25 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/belyatskiy-1855572098.html
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии - РИА Новости, 03.03.2023
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии
Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:25
минск
алесь беляцкий (александр беляцкий)
в мире
белоруссия
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МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".Гособвинение ранее попросило суд определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на 12 лет, Стефановичу - 11 лет, Лабковичу - девять лет, Соловьеву - 10 лет с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в доход государств в 5 тысяч базовых величин (около 66 тысяч долларов) каждому.Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судили заочно.
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минск, алесь беляцкий (александр беляцкий), в мире, белоруссия
Минск, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), В мире, Белоруссия
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии

Минский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к десяти годам колонии

© РИА НовостиВынесение приговора Алесю Беляцкому. Кадр видео
Вынесение приговора Алесю Беляцкому. Кадр видео
© РИА Новости
Вынесение приговора Алесю Беляцкому. Кадр видео
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
Гособвинение ранее попросило суд определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на 12 лет, Стефановичу - 11 лет, Лабковичу - девять лет, Соловьеву - 10 лет с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в доход государств в 5 тысяч базовых величин (около 66 тысяч долларов) каждому.
Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судили заочно.
Оглашение приговора правозащитнику Алесю Беляцкому - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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МинскАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)В миреБелоруссия
 
 
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