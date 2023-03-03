https://ria.ru/20230303/belyatskiy-1855572098.html

Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии

Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии - РИА Новости, 03.03.2023

Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии

Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:05

2023-03-03T12:05

2023-03-03T12:25

минск

алесь беляцкий (александр беляцкий)

в мире

белоруссия

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МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".Гособвинение ранее попросило суд определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на 12 лет, Стефановичу - 11 лет, Лабковичу - девять лет, Соловьеву - 10 лет с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в доход государств в 5 тысяч базовых величин (около 66 тысяч долларов) каждому.Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судили заочно.

https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html

минск

белоруссия

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Кирилл Волков

минск, алесь беляцкий (александр беляцкий), в мире, белоруссия