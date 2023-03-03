https://ria.ru/20230303/belyatskiy-1855572098.html
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии - РИА Новости, 03.03.2023
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии
Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:25
минск
алесь беляцкий (александр беляцкий)
в мире
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МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".Гособвинение ранее попросило суд определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на 12 лет, Стефановичу - 11 лет, Лабковичу - девять лет, Соловьеву - 10 лет с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в доход государств в 5 тысяч базовых величин (около 66 тысяч долларов) каждому.Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судили заочно.
https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, алесь беляцкий (александр беляцкий), в мире, белоруссия
Минск, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), В мире, Белоруссия
Минский суд дал нобелевскому лауреату Беляцкому десять лет колонии
Минский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к десяти годам колонии
МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, остальным фигурантам назначено наказание от семи до девяти лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Суд Ленинского района Минска
в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии
правозащитного центра "Весна
". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
Гособвинение ранее попросило суд определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на 12 лет, Стефановичу - 11 лет, Лабковичу - девять лет, Соловьеву - 10 лет с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в доход государств в 5 тысяч базовых величин (около 66 тысяч долларов) каждому.
Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судили заочно.
Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким