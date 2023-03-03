https://ria.ru/20230303/bank-1855618440.html

Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам

Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам - РИА Новости, 03.03.2023

Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам

Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:45

2023-03-03T13:45

2023-03-03T14:03

экономика

райффайзенбанк

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления требований партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка, подчеркнув, что ограничения не касаются клиентов-физлиц."Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам - юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", - заявили в кредитной организации."Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", - пояснили свое решение в банке.Там обратили внимание, что изменения не касаются клиентов - физических лиц.

https://ria.ru/20230301/bank-1855090795.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, райффайзенбанк