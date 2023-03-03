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Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам - РИА Новости, 03.03.2023
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13:45 03.03.2023 (обновлено: 14:03 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/bank-1855618440.html
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам - РИА Новости, 03.03.2023
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам
Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:45
2023-03-03T14:03
экономика
райффайзенбанк
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления требований партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка, подчеркнув, что ограничения не касаются клиентов-физлиц."Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам - юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", - заявили в кредитной организации."Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", - пояснили свое решение в банке.Там обратили внимание, что изменения не касаются клиентов - физических лиц.
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РИА Новости
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экономика, райффайзенбанк
Экономика, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов из-за спроса

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления требований партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка, подчеркнув, что ограничения не касаются клиентов-физлиц.
"Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам - юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", - заявили в кредитной организации.
"Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", - пояснили свое решение в банке.
Там обратили внимание, что изменения не касаются клиентов - физических лиц.
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