https://ria.ru/20230303/bank-1855618440.html
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам - РИА Новости, 03.03.2023
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам
Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:45
2023-03-03T13:45
2023-03-03T14:03
экономика
райффайзенбанк
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления требований партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка, подчеркнув, что ограничения не касаются клиентов-физлиц."Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам - юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", - заявили в кредитной организации."Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", - пояснили свое решение в банке.Там обратили внимание, что изменения не касаются клиентов - физических лиц.
https://ria.ru/20230301/bank-1855090795.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, райффайзенбанк
Экономика, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк не будет открывать счета новым корпоративным клиентам
Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов из-за спроса
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления требований партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка, подчеркнув, что ограничения не касаются клиентов-физлиц.
"Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам - юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", - заявили в кредитной организации.
"Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ
и банковской практики", - пояснили свое решение в банке.
Там обратили внимание, что изменения не касаются клиентов - физических лиц.
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