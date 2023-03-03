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Азаров поблагодарил "АвтоВАЗ" за запуск производства Lada Vesta NG - РИА Новости, 03.03.2023
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18:47 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/avto-1855739026.html
Азаров поблагодарил "АвтоВАЗ" за запуск производства Lada Vesta NG
Азаров поблагодарил "АвтоВАЗ" за запуск производства Lada Vesta NG - РИА Новости, 03.03.2023
Азаров поблагодарил "АвтоВАЗ" за запуск производства Lada Vesta NG
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил руководство и трудовой коллектив "АвтоВАЗа" за создание и запуск производства новой модели Lada Vesta... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:47
2023-03-03T18:47
самарская область
россия
тольятти
владимир путин
денис мантуров
дмитрий азаров
автоваз
lada vesta
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил руководство и трудовой коллектив "АвтоВАЗа" за создание и запуск производства новой модели Lada Vesta NG, несмотря на трудности, пройденные в прошлом году. В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запустилось производство Lada Vesta NG. В торжественном запуске новой модели приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Для меня очень радостное событие, когда обновленная Vesta собрана здесь, на самарской земле, здесь - в Тольятти, на "АвтоВАЗе". Конечно, это большой успех. Я знаю, что путь к нему был сложным. И я искренне благодарю управленческую команду, весь трудовой коллектив за то, что в кратчайшие сроки, практически в два раза быстрее расчетных, сюда была перенесена и открыта вновь линия производства Vesta", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона. Губернатор выразил уверенность, что новый продукт будет принят автолюбителями и спрос на него будет велик. Азаров подчеркнул, что достичь такого результата было бы невозможно без поддержки завода со стороны президента России Владимира Путина. "Конечно, очень важное решение было принято президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Специальное совещание по развитию автопрома в рамках проведения Санкт-Петербургского экономического форума вдохнуло жизнь в производство на второе полугодие прошлого года. Но и коллектив постарался, работа конвейера была возобновлена. Благодаря вашему таланту, профессионализму вы преодолели все скептические ожидания и наветы наших недругов. Доказали еще раз, в том числе и главе государства, что готовы в кратчайшие сроки решать очень и очень сложные задачи", - приводит слова Азарова пресс-служба. Губернатор также отметил поддержку промышленности Самарской области со стороны министерства промышленности и торговли РФ. "Уважаемый Денис Валентинович! Я хочу искренне вас поблагодарить за внимание к "АвтоВАЗу", промышленности Самарской области в целом. Целый ряд вопросов мы и сегодня уже обсудили. Ваша поддержка позволяет решать сложнейшие задачи", - цитирует Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20230303/granta-1855606555.html
https://ria.ru/20230303/vesta-1855694642.html
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РИА Новости
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самарская область, россия, тольятти, владимир путин, денис мантуров, дмитрий азаров, автоваз, lada vesta
Самарская область, Россия, Тольятти, Владимир Путин, Денис Мантуров, Дмитрий Азаров, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Азаров поблагодарил "АвтоВАЗ" за запуск производства Lada Vesta NG

Губернатор Азаров поблагодарил "АвтоВАЗ" за запуск производства Lada Vesta NG в Тольятти

© РИА Новости / пресс-служба ПАО | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба ПАО
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Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил руководство и трудовой коллектив "АвтоВАЗа" за создание и запуск производства новой модели Lada Vesta NG, несмотря на трудности, пройденные в прошлом году.
В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запустилось производство Lada Vesta NG.
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Вчера, 13:09
В торжественном запуске новой модели приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Для меня очень радостное событие, когда обновленная Vesta собрана здесь, на самарской земле, здесь - в Тольятти, на "АвтоВАЗе". Конечно, это большой успех. Я знаю, что путь к нему был сложным. И я искренне благодарю управленческую команду, весь трудовой коллектив за то, что в кратчайшие сроки, практически в два раза быстрее расчетных, сюда была перенесена и открыта вновь линия производства Vesta", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
Губернатор выразил уверенность, что новый продукт будет принят автолюбителями и спрос на него будет велик.
Азаров подчеркнул, что достичь такого результата было бы невозможно без поддержки завода со стороны президента России Владимира Путина. "Конечно, очень важное решение было принято президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Специальное совещание по развитию автопрома в рамках проведения Санкт-Петербургского экономического форума вдохнуло жизнь в производство на второе полугодие прошлого года. Но и коллектив постарался, работа конвейера была возобновлена. Благодаря вашему таланту, профессионализму вы преодолели все скептические ожидания и наветы наших недругов. Доказали еще раз, в том числе и главе государства, что готовы в кратчайшие сроки решать очень и очень сложные задачи", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Губернатор также отметил поддержку промышленности Самарской области со стороны министерства промышленности и торговли РФ. "Уважаемый Денис Валентинович! Я хочу искренне вас поблагодарить за внимание к "АвтоВАЗу", промышленности Самарской области в целом. Целый ряд вопросов мы и сегодня уже обсудили. Ваша поддержка позволяет решать сложнейшие задачи", - цитирует Азарова пресс-служба.
Завод АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
"АвтоВАЗ" планирует произвести до ста тысяч Lada Vesta NG в 2023 году
Вчера, 17:04
 
Самарская областьРоссияТольяттиВладимир ПутинДенис МантуровДмитрий АзаровАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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