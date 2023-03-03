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Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом - РИА Новости, 03.03.2023
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16:13 03.03.2023 (обновлено: 16:21 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855669829.html
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом - РИА Новости, 03.03.2023
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом
Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:13
2023-03-03T16:21
донецкая народная республика
артемовск
киев
великобритания
безопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси. "Поскольку ситуация в разрушенном городе Бахмут ухудшается день ото дня, похоже это неизбежно, что он скоро падет", - полагает Росси. По его мнению, это только вопрос времени. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. В пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855607875.html
донецкая народная республика
артемовск
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донецкая народная республика, артемовск, киев, великобритания, безопасность
Донецкая Народная Республика, Артемовск, Киев, Великобритания, Безопасность
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом

Sky News сообщило о скорой сдаче Артемовска украинскими войсками

© AP Photo / LibkosМестные жители на улице в Артемовске
Местные жители на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Libkos
Местные жители на улице в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.
"Поскольку ситуация в разрушенном городе Бахмут ухудшается день ото дня, похоже это неизбежно, что он скоро падет", - полагает Росси.
По его мнению, это только вопрос времени.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят.
В пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Донецкая Народная РеспубликаАртемовскКиевВеликобританияБезопасность
 
 
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