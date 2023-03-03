https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855669829.html

Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом

Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом - РИА Новости, 03.03.2023

Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом

Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:13

2023-03-03T16:13

2023-03-03T16:21

донецкая народная республика

артемовск

киев

великобритания

безопасность

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси. "Поскольку ситуация в разрушенном городе Бахмут ухудшается день ото дня, похоже это неизбежно, что он скоро падет", - полагает Росси. По его мнению, это только вопрос времени. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. В пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855607875.html

донецкая народная республика

артемовск

киев

великобритания

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, артемовск, киев, великобритания, безопасность