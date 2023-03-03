https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855669829.html
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом - РИА Новости, 03.03.2023
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом
Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:13
2023-03-03T16:13
2023-03-03T16:21
донецкая народная республика
артемовск
киев
великобритания
безопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси. "Поскольку ситуация в разрушенном городе Бахмут ухудшается день ото дня, похоже это неизбежно, что он скоро падет", - полагает Росси. По его мнению, это только вопрос времени. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. В пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855607875.html
донецкая народная республика
артемовск
киев
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, артемовск, киев, великобритания, безопасность
Донецкая Народная Республика, Артемовск, Киев, Великобритания, Безопасность
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом
Sky News сообщило о скорой сдаче Артемовска украинскими войсками
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Ситуация для украинских войск в Артемовске (Бахмуте) становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город, признает корреспондент британского телеканала Sky News
Алекс Росси.
"Поскольку ситуация в разрушенном городе Бахмут ухудшается день ото дня, похоже это неизбежно, что он скоро падет", - полагает Росси.
По его мнению, это только вопрос времени.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят.
В пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.
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