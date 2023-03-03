Рейтинг@Mail.ru
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 03.03.2023 (обновлено: 13:17 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855607875.html
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска - РИА Новости, 03.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска
Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:12
2023-03-03T13:17
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_35178c0463954ca88a2f676404f8358c.jpg
БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар – РИА Новости. Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы "Вагнер", рассказал РИА Новости боец данного подразделения, выполняющий ряд задач на этом направлении. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин ранее объявил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. "Судя потому, что мы видим, они уничтожают все, чтобы замедлить наше продвижение: мосты, коммуникации... Плюс они делают все, чтобы потом нам больше было восстанавливать, гражданскую, в основном, инфраструктуру", - рассказал боец. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей ДНР. Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html
артемовск
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:1779:1334_1920x0_80_0_0_ac08fbe828d1a5b955aef7b46e76d8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска

ВСУ ведут обстрелы населенных пунктов близ Артемовска, пытаясь остановить окружение

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске (Бахмуте)
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте). Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар – РИА Новости. Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы "Вагнер", рассказал РИА Новости боец данного подразделения, выполняющий ряд задач на этом направлении.
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин ранее объявил, что бойцы группы практически окружили Артемовск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
"Судя потому, что мы видим, они уничтожают все, чтобы замедлить наше продвижение: мосты, коммуникации... Плюс они делают все, чтобы потом нам больше было восстанавливать, гражданскую, в основном, инфраструктуру", - рассказал боец.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей ДНР.
Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке
1 марта, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала