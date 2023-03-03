https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855607875.html

Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска

Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска - РИА Новости, 03.03.2023

Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска

Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:12

2023-03-03T13:12

2023-03-03T13:17

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар – РИА Новости. Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы "Вагнер", рассказал РИА Новости боец данного подразделения, выполняющий ряд задач на этом направлении. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин ранее объявил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. "Судя потому, что мы видим, они уничтожают все, чтобы замедлить наше продвижение: мосты, коммуникации... Плюс они делают все, чтобы потом нам больше было восстанавливать, гражданскую, в основном, инфраструктуру", - рассказал боец. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей ДНР. Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html

артемовск

россия

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр