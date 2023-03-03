https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855607875.html
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска - РИА Новости, 03.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска
Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:12
2023-03-03T13:12
2023-03-03T13:17
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар – РИА Новости. Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы "Вагнер", рассказал РИА Новости боец данного подразделения, выполняющий ряд задач на этом направлении. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин ранее объявил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. "Судя потому, что мы видим, они уничтожают все, чтобы замедлить наше продвижение: мосты, коммуникации... Плюс они делают все, чтобы потом нам больше было восстанавливать, гражданскую, в основном, инфраструктуру", - рассказал боец. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей ДНР. Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боец "Вагнера" рассказал, зачем Киев бьет по инфраструктуре близ Артемовска
ВСУ ведут обстрелы населенных пунктов близ Артемовска, пытаясь остановить окружение
БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар – РИА Новости. Украинская армия активно ведет обстрелы инфраструктуры оставленных населенных пунктов под Артемовском, пытаясь остановить окружение города бойцами группы "Вагнер", рассказал РИА Новости боец данного подразделения, выполняющий ряд задач на этом направлении.
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин
ранее объявил, что бойцы группы практически окружили Артемовск
.
"Судя потому, что мы видим, они уничтожают все, чтобы замедлить наше продвижение: мосты, коммуникации... Плюс они делают все, чтобы потом нам больше было восстанавливать, гражданскую, в основном, инфраструктуру", - рассказал боец.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей ДНР
.
Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.
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