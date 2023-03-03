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Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 03.03.2023 (обновлено: 12:33 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855582325.html
Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 03.03.2023
Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Артемовска украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:27
2023-03-03T12:33
специальная военная операция на украине
происшествия
артемовск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Артемовска украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее части населенного пункта Артемовск: в переулке Гоголя, 3 пострадала женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы практически взяли в окружение Артемовск.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
артемовск
донецкая народная республика
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происшествия, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Представительство ДНР: женщина пострадала при обстреле Артемовска украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донбассе
Автомобиль скорой помощи в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Артемовска украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее части населенного пункта Артемовск: в переулке Гоголя, 3 пострадала женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы практически взяли в окружение Артемовск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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