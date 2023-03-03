https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855582325.html

Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 03.03.2023

Жительница Артемовска пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Женщина пострадала при обстреле Артемовска украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:27

2023-03-03T12:27

2023-03-03T12:33

специальная военная операция на украине

происшествия

артемовск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Артемовска украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее части населенного пункта Артемовск: в переулке Гоголя, 3 пострадала женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы практически взяли в окружение Артемовск.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, артемовск, донецкая народная республика