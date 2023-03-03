https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855580916.html

В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска

В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска - РИА Новости, 03.03.2023

В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска

Киевские власти собираются вывести некоторые воинские части из Артемовска, но, скорее всего, это коснется регулярных войск, а не мобилизованных, сообщил... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:25

2023-03-03T12:25

2023-03-03T12:39

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киевские власти собираются вывести некоторые воинские части из Артемовска, но, скорее всего, это коснется регулярных войск, а не мобилизованных, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Сейчас есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части (из Артемовска - ред.), но скорее всего это коснется именно регулярных войск, не коснется тех самых мобилизованных, которых бросят там, чтобы мы о них спотыкались, для того, чтобы несколько замедлить наше продвижение дальше", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр