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В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 03.03.2023 (обновлено: 12:39 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855580916.html
В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска
В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска - РИА Новости, 03.03.2023
В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска
Киевские власти собираются вывести некоторые воинские части из Артемовска, но, скорее всего, это коснется регулярных войск, а не мобилизованных, сообщил... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:25
2023-03-03T12:39
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киевские власти собираются вывести некоторые воинские части из Артемовска, но, скорее всего, это коснется регулярных войск, а не мобилизованных, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Сейчас есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части (из Артемовска - ред.), но скорее всего это коснется именно регулярных войск, не коснется тех самых мобилизованных, которых бросят там, чтобы мы о них спотыкались, для того, чтобы несколько замедлить наше продвижение дальше", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
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артемовск, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска

Советник Пушилина Гагин: Киев, вероятно, выведет из Артемовска только регулярные войска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киевские власти собираются вывести некоторые воинские части из Артемовска, но, скорее всего, это коснется регулярных войск, а не мобилизованных, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Сейчас есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части (из Артемовска - ред.), но скорее всего это коснется именно регулярных войск, не коснется тех самых мобилизованных, которых бросят там, чтобы мы о них спотыкались, для того, чтобы несколько замедлить наше продвижение дальше", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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