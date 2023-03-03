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Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается - РИА Новости, 03.03.2023
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Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается
Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается - РИА Новости, 03.03.2023
Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается
АРТЕМОВСК ВЗЯТ ПРАКТИЧЕСКИ В ОКРУЖЕНИЕ, КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ – СОВЕТНИК ПУШИЛИНА РИА Новости, 03.03.2023
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артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК ВЗЯТ ПРАКТИЧЕСКИ В ОКРУЖЕНИЕ, КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ – СОВЕТНИК ПУШИЛИНА
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается

Советник Пушилина: Артемовск взят практически в окружение, кольцо смыкается

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК ВЗЯТ ПРАКТИЧЕСКИ В ОКРУЖЕНИЕ, КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ – СОВЕТНИК ПУШИЛИНА
 
АртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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