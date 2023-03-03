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Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается
Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается - РИА Новости, 03.03.2023
Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается
АРТЕМОВСК ВЗЯТ ПРАКТИЧЕСКИ В ОКРУЖЕНИЕ, КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ – СОВЕТНИК ПУШИЛИНА РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:11
2023-03-03T12:11
2023-03-03T12:11
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК ВЗЯТ ПРАКТИЧЕСКИ В ОКРУЖЕНИЕ, КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ – СОВЕТНИК ПУШИЛИНА
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Советник Пушилина заявил, что кольцо вокруг Артемовска смыкается
Советник Пушилина: Артемовск взят практически в окружение, кольцо смыкается