Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск
Командир подразделения ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск
Улица в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть Артемовск.
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"Ночью 2 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ", — заявил он на видео в своем телеграмм-канале.
Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.
Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск.
Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
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