https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855526459.html

Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск

Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск - РИА Новости, 03.03.2023

Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск

Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть Артемовск. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:47

2023-03-03T08:47

2023-03-03T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

верховная рада украины

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть Артемовск. Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск. Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, донецкая народная республика