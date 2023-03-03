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Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск - РИА Новости, 03.03.2023
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08:47 03.03.2023 (обновлено: 09:20 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855526459.html
Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск
Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск - РИА Новости, 03.03.2023
Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск
Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть Артемовск. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:47
2023-03-03T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть Артемовск. Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск. Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
артемовск
украина
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в мире, артемовск, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск

Командир подразделения ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск

© AFP 2023 / Dimitar DilkoffУлица в Артемовске
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
Улица в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть Артемовск.
«

"Ночью 2 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ", — заявил он на видео в своем телеграмм-канале.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.
Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск.
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Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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