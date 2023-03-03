https://ria.ru/20230303/aeroflot-1855634504.html

"Аэрофлот" в апреле откроет новые рейсы в Турцию из регионов

"Аэрофлот" в апреле откроет новые рейсы в Турцию из регионов - РИА Новости, 03.03.2023

"Аэрофлот" в апреле откроет новые рейсы в Турцию из регионов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает прямые рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани, программа полетов будет действовать до 28... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:58

2023-03-03T14:58

2023-03-03T14:58

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает прямые рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани, программа полетов будет действовать до 28 октября, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" с 27 апреля начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Продажа билетов открыта", — говорится в сообщении. Как уточняется, на воздушных линиях между двумя регионами России и популярным курортом Турции будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 года.

https://ria.ru/20230221/aeroflot-1853510429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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