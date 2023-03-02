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В ЛНР подсчитали количество погибших с 2014 года мирных жителей республики - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/zhertvy-1855303939.html
В ЛНР подсчитали количество погибших с 2014 года мирных жителей республики
В ЛНР подсчитали количество погибших с 2014 года мирных жителей республики - РИА Новости, 02.03.2023
В ЛНР подсчитали количество погибших с 2014 года мирных жителей республики
Более 3,1 тысячи мирных жителей погибли на территории Луганской Народной Республики за время конфликта в Донбассе, сообщила на брифинге в Луганске... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:17
2023-03-02T11:17
специальная военная операция на украине
донбасс
луганск
луганская народная республика
виктория сердюкова
сцкк
россия
украина
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Более 3,1 тысячи мирных жителей погибли на территории Луганской Народной Республики за время конфликта в Донбассе, сообщила на брифинге в Луганске уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что украинские войска с 24 февраля 2022 года более 1,3 тысячи раз открывали огонь по территории ЛНР. В результате обстрелов ЛНР со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения, среди них 30 детей. Разрушено и повреждено 3844 домостроения в 84 населенных пунктах республики. "С 2014 года до начала специальной военной операции, до февраля 2022 года, погибли 2 269 мирных граждан, в том числе 35 детей. Получило ранения мирных граждан около 8 тысяч, в том числе 90 детей", - сообщила Сердюкова. Она уточнила, что с февраля 2022 года на территории республики погибли более 900 человек в том числе 21 ребенок, были ранены более 1,1 тысячи человек, из них 58 детей.
https://ria.ru/20230227/zhertvy-1854571408.html
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донбасс, луганск, луганская народная республика, виктория сердюкова, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганск, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ЛНР подсчитали количество погибших с 2014 года мирных жителей республики

Омбудсмен Сердюкова: в Донбассе с 2014 года погибло более 3,1 тысячи жителей ЛНР

© Фото : Николай СидоровГодовщина обстрела школы № 39 в Луганске
Годовщина обстрела школы № 39 в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Николай Сидоров
Годовщина обстрела школы № 39 в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Более 3,1 тысячи мирных жителей погибли на территории Луганской Народной Республики за время конфликта в Донбассе, сообщила на брифинге в Луганске уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что украинские войска с 24 февраля 2022 года более 1,3 тысячи раз открывали огонь по территории ЛНР. В результате обстрелов ЛНР со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения, среди них 30 детей. Разрушено и повреждено 3844 домостроения в 84 населенных пунктах республики.
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"С 2014 года до начала специальной военной операции, до февраля 2022 года, погибли 2 269 мирных граждан, в том числе 35 детей. Получило ранения мирных граждан около 8 тысяч, в том числе 90 детей", - сообщила Сердюкова.
Она уточнила, что с февраля 2022 года на территории республики погибли более 900 человек в том числе 21 ребенок, были ранены более 1,1 тысячи человек, из них 58 детей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВиктория СердюковаСЦККРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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