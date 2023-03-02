https://ria.ru/20230302/zaytsev-1855297399.html

Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем

Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем - РИА Новости, 02.03.2023

Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем, отметив, что его неиссякаемая энергия творца помогла ему добиться впечатляющих... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:04

2023-03-02T11:04

2023-03-02T13:52

россия

вячеслав зайцев

владимир путин

михаил мишустин

париж

франция

общество

шоубиз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем, отметив, что его неиссякаемая энергия творца помогла ему добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать смелым новатором в сфере дизайна и моды, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский художник-модельер Вячеслав Зайцев отмечает в четверг 85-летие. "Сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Как истинный художник и настоящий Мастер, Вы никогда не шли по проторенному пути – неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли Вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды", - говорится в сообщении. Президент пожелал модельеру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Премьер-министр России Михаил Мишустин также присоединился к поздравлениям, телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Все, за что Вы беретесь, неизменно успешно. Секрет такой популярности – большая любовь к искусству, творческая энергия, глубокий талант, невероятная работоспособность. Ваши оригинальные костюмы украшают многие театральные постановки и кинофильмы, изысканные коллекции покоряют лучшие подиумы мира. Выставки Ваших художественных и графических произведений всегда становятся ярким событием, а модные показы – торжеством элегантности и красоты", - подчеркнул российский премьер, пожелав Зайцеву удачи, крепкого здоровья и благополучия. Вячеслав Зайцев – заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006). Член Союза художников СССР (1976). Почетный работник текстильной и легкой промышленности (2002). Академик Российской академии художеств (2007). Он награжден советским орденом "Знак Почета" (1980) и медалью "За трудовую доблесть" (1974), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998). Удостоен многих общественных наград и премий. Отмечен золотой медалью Российской академии художеств (2002), орденом "За служение искусству" (2008) и другими наградами. Он является почетным гражданином Парижа (1988) и Иваново (1996). Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже (Франция). В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио (Япония) "Пять лучших модельеров мира", выиграв творческое соревнование у таких мастеров моделирования, как Клод Монтана (Франция), Донна Каран (США), Ханае Мори (Япония).

https://ria.ru/20230302/zaytsev-1855178367.html

https://ria.ru/20221020/zaytsev-1825457827.html

https://ria.ru/20230302/zaytsev-1854790521.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вячеслав зайцев, владимир путин, михаил мишустин, париж, франция, общество