https://ria.ru/20230302/zaytsev-1855297399.html
Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем
Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем - РИА Новости, 02.03.2023
Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем, отметив, что его неиссякаемая энергия творца помогла ему добиться впечатляющих... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:04
2023-03-02T11:04
2023-03-02T13:52
россия
вячеслав зайцев
владимир путин
михаил мишустин
париж
франция
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шоубиз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем, отметив, что его неиссякаемая энергия творца помогла ему добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать смелым новатором в сфере дизайна и моды, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский художник-модельер Вячеслав Зайцев отмечает в четверг 85-летие. "Сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Как истинный художник и настоящий Мастер, Вы никогда не шли по проторенному пути – неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли Вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды", - говорится в сообщении. Президент пожелал модельеру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Премьер-министр России Михаил Мишустин также присоединился к поздравлениям, телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Все, за что Вы беретесь, неизменно успешно. Секрет такой популярности – большая любовь к искусству, творческая энергия, глубокий талант, невероятная работоспособность. Ваши оригинальные костюмы украшают многие театральные постановки и кинофильмы, изысканные коллекции покоряют лучшие подиумы мира. Выставки Ваших художественных и графических произведений всегда становятся ярким событием, а модные показы – торжеством элегантности и красоты", - подчеркнул российский премьер, пожелав Зайцеву удачи, крепкого здоровья и благополучия. Вячеслав Зайцев – заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006). Член Союза художников СССР (1976). Почетный работник текстильной и легкой промышленности (2002). Академик Российской академии художеств (2007). Он награжден советским орденом "Знак Почета" (1980) и медалью "За трудовую доблесть" (1974), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998). Удостоен многих общественных наград и премий. Отмечен золотой медалью Российской академии художеств (2002), орденом "За служение искусству" (2008) и другими наградами. Он является почетным гражданином Парижа (1988) и Иваново (1996). Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже (Франция). В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио (Япония) "Пять лучших модельеров мира", выиграв творческое соревнование у таких мастеров моделирования, как Клод Монтана (Франция), Донна Каран (США), Ханае Мори (Япония).
https://ria.ru/20230302/zaytsev-1855178367.html
https://ria.ru/20221020/zaytsev-1825457827.html
https://ria.ru/20230302/zaytsev-1854790521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вячеслав зайцев, владимир путин, михаил мишустин, париж, франция, общество
Россия, Вячеслав Зайцев, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Париж, Франция, Общество, Шоубиз
Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем
Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с 85-летием, отметив его творческую энергию
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем, отметив, что его неиссякаемая энергия творца помогла ему добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать смелым новатором в сфере дизайна и моды, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский художник-модельер Вячеслав Зайцев отмечает в четверг 85-летие.
Вячеслав Зайцев: "Я до сих пор строго контролирую весь процесс"
"Сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Как истинный художник и настоящий Мастер, Вы никогда не шли по проторенному пути – неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли Вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды", - говорится в сообщении.
Президент пожелал модельеру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
также присоединился к поздравлениям, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Все, за что Вы беретесь, неизменно успешно. Секрет такой популярности – большая любовь к искусству, творческая энергия, глубокий талант, невероятная работоспособность. Ваши оригинальные костюмы украшают многие театральные постановки и кинофильмы, изысканные коллекции покоряют лучшие подиумы мира. Выставки Ваших художественных и графических произведений всегда становятся ярким событием, а модные показы – торжеством элегантности и красоты", - подчеркнул российский премьер, пожелав Зайцеву удачи, крепкого здоровья и благополучия.
Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва
Вячеслав Зайцев – заслуженный деятель искусств РСФСР
(1991), народный художник РФ (2006). Член Союза художников СССР
(1976). Почетный работник текстильной и легкой промышленности (2002). Академик Российской академии художеств
(2007).
Он награжден советским орденом "Знак Почета" (1980) и медалью "За трудовую доблесть" (1974), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998). Удостоен многих общественных наград и премий. Отмечен золотой медалью Российской академии художеств (2002), орденом "За служение искусству" (2008) и другими наградами. Он является почетным гражданином Парижа
(1988) и Иваново
(1996).
Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже (Франция
). В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио
(Япония
) "Пять лучших модельеров мира", выиграв творческое соревнование у таких мастеров моделирования, как Клод Монтана (Франция), Донна Каран (США
), Ханае Мори (Япония).
Биография Вячеслава Зайцева