https://ria.ru/20230302/zayavlenie-1855482296.html
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром
Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:03
2023-03-02T20:03
2023-03-02T23:10
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сергей лавров
индия
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государственный департамент сша
саммит g20
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".В четверг днем глава Госдепа привел детали краткого разговора с российским коллегой на полях министерской "Двадцатки" в Индии. По его словам, он предложил Москве вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об обвиняемом в шпионаже американце Поле Уилане, а также призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог."Их волнует имидж, пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Они же видят, что происходит и что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать. И, соответственно, Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам", — пояснила она.Захарова обвинила госсекретаря в использовании непрофессиональных приемов, цель которых — закрыть брешь американской дипломатии. "Хотят вернуться к дипломатии? Пусть возвращаются. Если занимаются саморекламой и вот таким недорогим пиаром, это возможно, правда, результат будет соответствующий", — добавила представитель МИД.Ранее сегодня она сообщала, что Блинкен сам попросил о контакте с Лавровым, но никаких переговоров не было. Глава российской дипломатии, в свою очередь, ответил "на все заходы" госсекретаря в свойственной ему манере, подчеркнула дипломат.В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
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сша, энтони блинкен, сергей лавров, индия, мария захарова, россия, государственный департамент сша, саммит g20
США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Индия, Мария Захарова, Россия, Государственный департамент США, Саммит G20
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром
Захарова назвала краткий разговор Блинкена с Лавровым на G20 самопиаром главы Госдепа
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1
".
В четверг днем глава Госдепа
привел детали краткого разговора с российским коллегой на полях министерской "Двадцатки" в Индии
. По его словам, он предложил Москве вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об обвиняемом в шпионаже американце Поле Уилане
, а также призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
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"Их волнует имидж, пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Они же видят, что происходит и что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать. И, соответственно, Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам", — пояснила она.
Захарова обвинила госсекретаря в использовании непрофессиональных приемов, цель которых — закрыть брешь американской дипломатии.
"Хотят вернуться к дипломатии? Пусть возвращаются. Если занимаются саморекламой и вот таким недорогим пиаром, это возможно, правда, результат будет соответствующий", — добавила представитель МИД.
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии
Ранее сегодня она сообщала, что Блинкен сам попросил о контакте с Лавровым, но никаких переговоров не было. Глава российской дипломатии, в свою очередь, ответил "на все заходы" госсекретаря в свойственной ему манере, подчеркнула дипломат.
В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине
. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.
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