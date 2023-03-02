https://ria.ru/20230302/zayavlenie-1855482296.html

Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром

Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром - РИА Новости, 02.03.2023

Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром

Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:03

2023-03-02T20:03

2023-03-02T23:10

сша

энтони блинкен

сергей лавров

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мария захарова

россия

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саммит g20

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".В четверг днем глава Госдепа привел детали краткого разговора с российским коллегой на полях министерской "Двадцатки" в Индии. По его словам, он предложил Москве вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об обвиняемом в шпионаже американце Поле Уилане, а также призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог."Их волнует имидж, пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Они же видят, что происходит и что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать. И, соответственно, Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам", — пояснила она.Захарова обвинила госсекретаря в использовании непрофессиональных приемов, цель которых — закрыть брешь американской дипломатии. "Хотят вернуться к дипломатии? Пусть возвращаются. Если занимаются саморекламой и вот таким недорогим пиаром, это возможно, правда, результат будет соответствующий", — добавила представитель МИД.Ранее сегодня она сообщала, что Блинкен сам попросил о контакте с Лавровым, но никаких переговоров не было. Глава российской дипломатии, в свою очередь, ответил "на все заходы" госсекретаря в свойственной ему манере, подчеркнула дипломат.В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html

https://ria.ru/20230301/amerika-1854944224.html

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сша, энтони блинкен, сергей лавров, индия, мария захарова, россия, государственный департамент сша, саммит g20