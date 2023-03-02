Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 02.03.2023 (обновлено: 23:10 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zayavlenie-1855482296.html
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром
Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:03
2023-03-02T23:10
сша
энтони блинкен
сергей лавров
индия
мария захарова
россия
государственный департамент сша
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".В четверг днем глава Госдепа привел детали краткого разговора с российским коллегой на полях министерской "Двадцатки" в Индии. По его словам, он предложил Москве вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об обвиняемом в шпионаже американце Поле Уилане, а также призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог."Их волнует имидж, пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Они же видят, что происходит и что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать. И, соответственно, Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам", — пояснила она.Захарова обвинила госсекретаря в использовании непрофессиональных приемов, цель которых — закрыть брешь американской дипломатии. "Хотят вернуться к дипломатии? Пусть возвращаются. Если занимаются саморекламой и вот таким недорогим пиаром, это возможно, правда, результат будет соответствующий", — добавила представитель МИД.Ранее сегодня она сообщала, что Блинкен сам попросил о контакте с Лавровым, но никаких переговоров не было. Глава российской дипломатии, в свою очередь, ответил "на все заходы" госсекретаря в свойственной ему манере, подчеркнула дипломат.В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html
https://ria.ru/20230301/amerika-1854944224.html
сша
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, энтони блинкен, сергей лавров, индия, мария захарова, россия, государственный департамент сша, саммит g20
США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Индия, Мария Захарова, Россия, Государственный департамент США, Саммит G20
Захарова назвала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым самопиаром

Захарова назвала краткий разговор Блинкена с Лавровым на G20 самопиаром главы Госдепа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, рекламе и непрофессионализме, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
В четверг днем глава Госдепа привел детали краткого разговора с российским коллегой на полях министерской "Двадцатки" в Индии. По его словам, он предложил Москве вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об обвиняемом в шпионаже американце Поле Уилане, а также призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
Вчера, 11:15
"Их волнует имидж, пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Они же видят, что происходит и что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать. И, соответственно, Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам", — пояснила она.
Захарова обвинила госсекретаря в использовании непрофессиональных приемов, цель которых — закрыть брешь американской дипломатии.
"Хотят вернуться к дипломатии? Пусть возвращаются. Если занимаются саморекламой и вот таким недорогим пиаром, это возможно, правда, результат будет соответствующий", — добавила представитель МИД.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии
28 февраля, 17:54
Ранее сегодня она сообщала, что Блинкен сам попросил о контакте с Лавровым, но никаких переговоров не было. Глава российской дипломатии, в свою очередь, ответил "на все заходы" госсекретаря в свойственной ему манере, подчеркнула дипломат.
В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.
Закат солнца - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
США планируют интервенцию против России — и Солнца
1 марта, 08:00
 
СШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровИндияМария ЗахароваРоссияГосударственный департамент СШАСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала