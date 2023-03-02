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Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым - РИА Новости, 02.03.2023
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18:54 02.03.2023 (обновлено: 19:10 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zakharova-1855469223.html
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о темах краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:54
2023-03-02T19:10
сша
россия
индия
сергей лавров
энтони блинкен
мария захарова
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о темах краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках "двадцатки", отметив, что глава российского внешнеполитического ведомства "ответил на все заходы"."Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена", - указала она РИА Новости.Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
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сша, россия, индия, сергей лавров, энтони блинкен, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саммит g20
США, Россия, Индия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Саммит G20
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым

Захарова заявила, что Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о темах краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках "двадцатки", отметив, что глава российского внешнеполитического ведомства "ответил на все заходы".
"Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена", - указала она РИА Новости.
Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
Вчера, 11:15
 
СШАРоссияИндияСергей ЛавровЭнтони БлинкенМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Саммит G20
 
 
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