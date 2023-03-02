https://ria.ru/20230302/zakharova-1855469223.html

Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым

Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым - РИА Новости, 02.03.2023

Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о темах краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:54

2023-03-02T18:54

2023-03-02T19:10

сша

россия

индия

сергей лавров

энтони блинкен

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

саммит g20

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о темах краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках "двадцатки", отметив, что глава российского внешнеполитического ведомства "ответил на все заходы"."Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена", - указала она РИА Новости.Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, индия, сергей лавров, энтони блинкен, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саммит g20