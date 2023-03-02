https://ria.ru/20230302/zakharova-1855469223.html
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о темах краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:54
2023-03-02T18:54
2023-03-02T19:10
сша
россия
индия
сергей лавров
энтони блинкен
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_130:393:3072:2048_1920x0_80_0_0_307bcbdb11286ed924323a5003b13362.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о темах краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках "двадцатки", отметив, что глава российского внешнеполитического ведомства "ответил на все заходы"."Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена", - указала она РИА Новости.Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
сша
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3320753e76ac7c616f61c1e65180f486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, индия, сергей лавров, энтони блинкен, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саммит g20
США, Россия, Индия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Саммит G20
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о разговоре с Лавровым
Захарова заявила, что Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена