https://ria.ru/20230302/zagryaznenie-1855393941.html

Загрязнение на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз

Загрязнение на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз - РИА Новости, 02.03.2023

Загрязнение на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз

Концентрация загрязняющих веществ после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark на Кубани превысила 260 раз, сообщила руководитель Федеральной... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:21

2023-03-02T15:21

2023-03-02T15:21

черное море

происшествия

кабардинка

светлана радионова

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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark на Кубани превысила 260 раз, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, в ходе проведенной спасательной операции все 11 членов экипажа судна были обнаружены, из них погиб мужчина 2000 года рождения, он служил вторым помощником капитана судна. Остальные члены экипажа были госпитализированы в основном с переохлаждением и не нуждались в оперативном лечении. По словам Радионовой, на борту сухогруза находилось 3,12 тысяч тонн карбоната кальция, а также 7,5 тонны дизельного топлива. Кораблекрушение привело к утечке загрязняющих веществ. На поверхности воды появилась нефтяная плёнка площадью около 300 квадратных метров. Силами Морспасслужбы пятно было обработано биосорбентом. "Во время обследований места кораблекрушения специалисты ЧерАзТехмордирекции в период с 21 по 23 февраля произвели отбор воды, которые показали экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ — до 260 раз", - написала Радионова в телеграм-канале. Отмечается, что 28 февраля в ходе контрольного осмотра ширина нефтяного пятна составила 100 метров, оно растянулось в сторону берега к селу Кабардинка на 1,5 - 2 километра. Радионова добавила, что судовладельцу затонувшего сухогруза направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна. Кроме того, по ее словам, материалы обследований уже переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230301/sukhogruz-1855020225.html

https://ria.ru/20221216/tankery-1839198937.html

черное море

кабардинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

черное море, происшествия, кабардинка, светлана радионова