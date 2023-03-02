https://ria.ru/20230302/zagryaznenie-1855393941.html
Загрязнение на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз
Загрязнение на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз - РИА Новости, 02.03.2023
Загрязнение на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз
Концентрация загрязняющих веществ после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark на Кубани превысила 260 раз, сообщила руководитель Федеральной... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:21
2023-03-02T15:21
2023-03-02T15:21
черное море
происшествия
кабардинка
светлана радионова
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark на Кубани превысила 260 раз, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, в ходе проведенной спасательной операции все 11 членов экипажа судна были обнаружены, из них погиб мужчина 2000 года рождения, он служил вторым помощником капитана судна. Остальные члены экипажа были госпитализированы в основном с переохлаждением и не нуждались в оперативном лечении. По словам Радионовой, на борту сухогруза находилось 3,12 тысяч тонн карбоната кальция, а также 7,5 тонны дизельного топлива. Кораблекрушение привело к утечке загрязняющих веществ. На поверхности воды появилась нефтяная плёнка площадью около 300 квадратных метров. Силами Морспасслужбы пятно было обработано биосорбентом. "Во время обследований места кораблекрушения специалисты ЧерАзТехмордирекции в период с 21 по 23 февраля произвели отбор воды, которые показали экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ — до 260 раз", - написала Радионова в телеграм-канале. Отмечается, что 28 февраля в ходе контрольного осмотра ширина нефтяного пятна составила 100 метров, оно растянулось в сторону берега к селу Кабардинка на 1,5 - 2 километра. Радионова добавила, что судовладельцу затонувшего сухогруза направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна. Кроме того, по ее словам, материалы обследований уже переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230301/sukhogruz-1855020225.html
https://ria.ru/20221216/tankery-1839198937.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, происшествия, кабардинка, светлана радионова
Черное море, Происшествия, Кабардинка, Светлана Радионова
Загрязнение на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз
Загрязнение Черного моря на месте крушения сухогруза Seamark превысило норму в 260 раз
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark на Кубани превысила 260 раз, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, в ходе проведенной спасательной операции все 11 членов экипажа судна были обнаружены, из них погиб мужчина 2000 года рождения, он служил вторым помощником капитана судна. Остальные члены экипажа были госпитализированы в основном с переохлаждением и не нуждались в оперативном лечении.
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По словам Радионовой, на борту сухогруза находилось 3,12 тысяч тонн карбоната кальция, а также 7,5 тонны дизельного топлива. Кораблекрушение привело к утечке загрязняющих веществ. На поверхности воды появилась нефтяная плёнка площадью около 300 квадратных метров. Силами Морспасслужбы пятно было обработано биосорбентом.
"Во время обследований места кораблекрушения специалисты ЧерАзТехмордирекции в период с 21 по 23 февраля произвели отбор воды, которые показали экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ — до 260 раз", - написала Радионова в телеграм-канале.
Отмечается, что 28 февраля в ходе контрольного осмотра ширина нефтяного пятна составила 100 метров, оно растянулось в сторону берега к селу Кабардинка
на 1,5 - 2 километра.
Радионова добавила, что судовладельцу затонувшего сухогруза направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна.
Кроме того, по ее словам, материалы обследований уже переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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