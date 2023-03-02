https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона - РИА Новости, 02.03.2023
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона
Силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам, сообщила ФСБ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:50
2023-03-02T09:50
2023-03-02T11:28
россия
украина
комсомольск-на-амуре
фсб
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855306664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d58b1820e5f7a246d86679f0ee780706.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам, сообщила ФСБ."Задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края", — указано в релизе.Украинская сторона могла использовать эти данные для диверсий и терактов, ударов ракетами и дронами по районам разгрузки и хранения военной техники, подчеркнули в ФСБ.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Госизмена".
https://ria.ru/20230228/spetssluzhby-1854885425.html
россия
украина
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855306664_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_69acd82cee3556d33110b3f322494080.jpg
Кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Видео ФСБ
Кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Видео ФСБ
2023-03-02T09:50
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, комсомольск-на-амуре, фсб, происшествия
Россия, Украина, Комсомольск-на-Амуре, ФСБ, Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона
ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу Украины