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В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона - РИА Новости, 02.03.2023
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09:50 02.03.2023 (обновлено: 11:28 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона - РИА Новости, 02.03.2023
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона
Силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам, сообщила ФСБ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:50
2023-03-02T11:28
россия
украина
комсомольск-на-амуре
фсб
происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам, сообщила ФСБ."Задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края", — указано в релизе.Украинская сторона могла использовать эти данные для диверсий и терактов, ударов ракетами и дронами по районам разгрузки и хранения военной техники, подчеркнули в ФСБ.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Госизмена".
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россия
украина
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Кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Видео ФСБ
Кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Видео ФСБ
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россия, украина, комсомольск-на-амуре, фсб, происшествия
Россия, Украина, Комсомольск-на-Амуре, ФСБ, Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу Украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам, сообщила ФСБ.
"Задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края", — указано в релизе.
Украинская сторона могла использовать эти данные для диверсий и терактов, ударов ракетами и дронами по районам разгрузки и хранения военной техники, подчеркнули в ФСБ.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Госизмена".
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