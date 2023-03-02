https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html

В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона

В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона - РИА Новости, 02.03.2023

В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона

Силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам, сообщила ФСБ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:50

2023-03-02T09:50

2023-03-02T11:28

россия

украина

комсомольск-на-амуре

фсб

происшествия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам, сообщила ФСБ."Задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края", — указано в релизе.Украинская сторона могла использовать эти данные для диверсий и терактов, ударов ракетами и дронами по районам разгрузки и хранения военной техники, подчеркнули в ФСБ.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Госизмена".

https://ria.ru/20230228/spetssluzhby-1854885425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Видео ФСБ Кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Видео ФСБ 2023-03-02T09:50 true PT1M12S

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Екатерина Зайцева

россия, украина, комсомольск-на-амуре, фсб, происшествия