https://ria.ru/20230302/yaponiya-1855258296.html
В Японии обнаружили второй шар неизвестного происхождения
В Японии обнаружили второй шар неизвестного происхождения - РИА Новости, 02.03.2023
В Японии обнаружили второй шар неизвестного происхождения
Еще один шар диаметром примерно полтора метра нашли в пещере на берегу японского острова Токуносима, передает телеканал MBC. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T06:49
2023-03-02T06:49
2023-03-02T10:37
япония
сидзуока (префектура)
кагосима (префектура)
в мире
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ТОКИО, 2 мар — РИА Новости. Еще один шар диаметром примерно полтора метра нашли в пещере на берегу японского острова Токуносима, передает телеканал MBC.По его информации, о шаре в местные правоохранительные органы сообщили еще 28 февраля, но осмотреть его удалось лишь на следующий день. Как установили сотрудники полиции префектуры Кагосима, шар полый и угрозы взрыва нет.На кадрах из пещеры виден большой шар, почти полностью покрытый ржавчиной. При простукивании слышен звук, который получается, если постучать по полому металлическому предмету. В центре шара виднеется линия сварки, а внизу — нечто вроде петель. Опрошенные телеканалом эксперты из местной администрации предположили, что этот шар может быть аналогичен тому, что нашли неделю назад в префектуре Сидзуока.Тогда шар обнаружила на пляже в районе Цубои города Хамамацу местная жительница. Представители администрации города позже заявили, что это металлический буй.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854221512.html
https://ria.ru/20230219/aerostat-1852913948.html
япония
сидзуока (префектура)
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япония, сидзуока (префектура), кагосима (префектура), в мире
Япония, Сидзуока (префектура), Кагосима (префектура), В мире
В Японии обнаружили второй шар неизвестного происхождения
MBC: у береговой линии в Японии обнаружили второй шар диаметром 1,5 метра