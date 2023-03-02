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В Японии уничтожат рекордное количество птиц из-за вспышки гриппа
В Японии уничтожат рекордное количество птиц из-за вспышки гриппа - РИА Новости, 02.03.2023
В Японии уничтожат рекордное количество птиц из-за вспышки гриппа
Число птиц, подлежащих уничтожению в этом сезоне в Японии из-за птичьего гриппа, впервые превысило отметку в 15 миллионов, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T06:06
2023-03-02T06:06
2023-03-02T06:06
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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Число птиц, подлежащих уничтожению в этом сезоне в Японии из-за птичьего гриппа, впервые превысило отметку в 15 миллионов, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны. Последняя вспышка птичьего гриппа была подтверждена ранее в четверг в префектуре Фукуока. Было начато уничтожение 243 тысяч кур. Обычно забой такого большого числа птиц занимает более недели. После обнаружения вируса птичьего гриппа был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Прошлый "антирекорд" был зафиксирован в сезоне 2020-2021 годов, когда пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц. Тогда было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур Японии. Эксперты связывают рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.
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япония, фукуока (город)
В Японии уничтожат рекордное количество птиц из-за вспышки гриппа
В Японии в этом сезоне уничтожат рекордные 15 миллионов птиц из-за вспышки гриппа
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Число птиц, подлежащих уничтожению в этом сезоне в Японии из-за птичьего гриппа, впервые превысило отметку в 15 миллионов, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.
«
"В этом сезоне, когда первый случай был зафиксирован 28 октября, по состоянию на 9 утра 2 марта (3.00 мск) было выявлено 77 случаев заражений в 25 префектурах. Общее число птиц под уничтожение составляет 15,02 миллиона", - отмечается в пресс-релизе японского ведомства.
Последняя вспышка птичьего гриппа была подтверждена ранее в четверг в префектуре Фукуока
. Было начато уничтожение 243 тысяч кур. Обычно забой такого большого числа птиц занимает более недели.
После обнаружения вируса птичьего гриппа был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.
Прошлый "антирекорд" был зафиксирован в сезоне 2020-2021 годов, когда пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц. Тогда было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур Японии.
Эксперты связывают рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.
В Японии начали уничтожение трех тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа