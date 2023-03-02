https://ria.ru/20230302/yaponiya-1855256939.html

В Японии уничтожат рекордное количество птиц из-за вспышки гриппа

В Японии уничтожат рекордное количество птиц из-за вспышки гриппа - РИА Новости, 02.03.2023

В Японии уничтожат рекордное количество птиц из-за вспышки гриппа

Число птиц, подлежащих уничтожению в этом сезоне в Японии из-за птичьего гриппа, впервые превысило отметку в 15 миллионов, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T06:06

2023-03-02T06:06

2023-03-02T06:06

япония

фукуока (город)

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Число птиц, подлежащих уничтожению в этом сезоне в Японии из-за птичьего гриппа, впервые превысило отметку в 15 миллионов, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны. Последняя вспышка птичьего гриппа была подтверждена ранее в четверг в префектуре Фукуока. Было начато уничтожение 243 тысяч кур. Обычно забой такого большого числа птиц занимает более недели. После обнаружения вируса птичьего гриппа был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Прошлый "антирекорд" был зафиксирован в сезоне 2020-2021 годов, когда пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц. Тогда было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур Японии. Эксперты связывают рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.

https://ria.ru/20230126/yaponiya-1847481499.html

япония

фукуока (город)

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япония, фукуока (город)