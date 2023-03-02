https://ria.ru/20230302/yakutiya-1855412860.html

Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике

Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике - РИА Новости, 02.03.2023

Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике

ЯКУТСК, 3 мар – РИА новости. Более одного миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:22

2023-03-02T16:22

2023-03-02T16:22

республика саха (якутия)

экономика

арктика

якутск

астрахань

россия

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ЯКУТСК, 3 мар – РИА новости. Более одного миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей, рассказал РИА Новости заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев на полях ежегодного Гражданского форума. Гражданский форум в этом году посвящен Году труда в Республике Саха (Якутия). Погодаев принял участие в дискуссионной площадке "Арктические и сельские территории: создание комфорта для каждого". По словам замминистра, опыт Якутии по завозу грузов в арктические районы по Севморпути будет продолжен в 2023 году. В настоящее время для нужд АО "Якутоптторг" Жатайской судорверфью строится одно судно. Социально значимые товары доставляются до торгово-логистических центров в арктических районах республики. "Федеральное финансирование по линии Минвостокразвития на строительство торгово-логистических центров в Якутии составило в 2023 году порядка 300 миллионов рублей. На всю программу до 2025 года из федерального бюджета предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Следующим этапом будут решаться вопросы финансирования создания сети факторий. Фактории будут обеспечивать обратную загрузку местной продукцией с последующей транспортировкой до рынка сбыта", - рассказал Погодаев. Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Ежегодно в период навигации в Якутию завозится порядка 3 миллионов тонн грузов, в том числе в арктические районы доставляются более 300 тысяч тонн. В 2022 году в арктические районы республики впервые по Севморпути из Астрахани доставлено 800 тонн продуктов питания и 700 тонн строительных материалов.

https://ria.ru/20230301/chinovnik-1855074761.html

https://ria.ru/20230217/arktika-1852664009.html

https://ria.ru/20230302/karty-1855412082.html

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экономика, арктика, якутск, астрахань, россия