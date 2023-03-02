https://ria.ru/20230302/yakutiya-1855412860.html
Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике
Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике - РИА Новости, 02.03.2023
Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике
ЯКУТСК, 3 мар – РИА новости. Более одного миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:22
2023-03-02T16:22
2023-03-02T16:22
республика саха (якутия)
экономика
арктика
якутск
астрахань
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_1608e87ebb153917daf3a773e305d980.jpg
ЯКУТСК, 3 мар – РИА новости. Более одного миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей, рассказал РИА Новости заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев на полях ежегодного Гражданского форума. Гражданский форум в этом году посвящен Году труда в Республике Саха (Якутия). Погодаев принял участие в дискуссионной площадке "Арктические и сельские территории: создание комфорта для каждого". По словам замминистра, опыт Якутии по завозу грузов в арктические районы по Севморпути будет продолжен в 2023 году. В настоящее время для нужд АО "Якутоптторг" Жатайской судорверфью строится одно судно. Социально значимые товары доставляются до торгово-логистических центров в арктических районах республики. "Федеральное финансирование по линии Минвостокразвития на строительство торгово-логистических центров в Якутии составило в 2023 году порядка 300 миллионов рублей. На всю программу до 2025 года из федерального бюджета предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Следующим этапом будут решаться вопросы финансирования создания сети факторий. Фактории будут обеспечивать обратную загрузку местной продукцией с последующей транспортировкой до рынка сбыта", - рассказал Погодаев. Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Ежегодно в период навигации в Якутию завозится порядка 3 миллионов тонн грузов, в том числе в арктические районы доставляются более 300 тысяч тонн. В 2022 году в арктические районы республики впервые по Севморпути из Астрахани доставлено 800 тонн продуктов питания и 700 тонн строительных материалов.
https://ria.ru/20230301/chinovnik-1855074761.html
https://ria.ru/20230217/arktika-1852664009.html
https://ria.ru/20230302/karty-1855412082.html
арктика
якутск
астрахань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_64:0:935:653_1920x0_80_0_0_84b2cd2d5015e27b70f1f231e9ead87d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктика, якутск, астрахань, россия
Республика Саха (Якутия), Экономика, Арктика, Якутск, Астрахань, Россия
Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике
Якутия получит свыше миллиарда рублей на торгово-логистические центры в Арктике
ЯКУТСК, 3 мар – РИА новости. Более одного миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей, рассказал РИА Новости заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев на полях ежегодного Гражданского форума.
Гражданский форум в этом году посвящен Году труда в Республике Саха (Якутия). Погодаев принял участие в дискуссионной площадке "Арктические и сельские территории: создание комфорта для каждого".
"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок
По словам замминистра, опыт Якутии по завозу грузов в арктические районы по Севморпути будет продолжен в 2023 году. В настоящее время для нужд АО "Якутоптторг" Жатайской судорверфью строится одно судно.
Социально значимые товары доставляются до торгово-логистических центров в арктических районах республики. "Федеральное финансирование по линии Минвостокразвития на строительство торгово-логистических центров в Якутии составило в 2023 году порядка 300 миллионов рублей. На всю программу до 2025 года из федерального бюджета предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Следующим этапом будут решаться вопросы финансирования создания сети факторий. Фактории будут обеспечивать обратную загрузку местной продукцией с последующей транспортировкой до рынка сбыта", - рассказал Погодаев.
Миллер заявил, что России нет равных в Арктике
Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году.
Ежегодно в период навигации в Якутию завозится порядка 3 миллионов тонн грузов, в том числе в арктические районы доставляются более 300 тысяч тонн. В 2022 году в арктические районы республики впервые по Севморпути из Астрахани
доставлено 800 тонн продуктов питания и 700 тонн строительных материалов.
В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов