Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура

"Эта выставка о том, что панк – не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк – большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за "Гражданской обороной" – русская литература, за "Королем и Шутом" – фольклор. Под разными именами панк существовал что в античной Греции, что в Древней Руси. Жив он и сегодня. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом", – сказал на открытии куратор выставки Василий Успенский.