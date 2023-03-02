Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура

Выставка заняла два больших пространства – "Цех белого" и "Цех красного". На входе гостям выдают специальные наушники – каждый экспонат дополнен саундтреком от групп Sex Pistols, Ramones, The Stooges, "Гражданская оборона", "КИНО", "НАИВ", Sid & Nancy, "Король и Шут".
Выставка заняла два больших пространства – "Цех белого" и "Цех красного". На входе гостям выдают специальные наушники – каждый экспонат дополнен саундтреком от групп Sex Pistols, Ramones, The Stooges, "Гражданская оборона", "КИНО", "НАИВ", Sid & Nancy, "Король и Шут".
В первых залах зрители узнают о зарождении стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни.
В первых залах зрители узнают о зарождении стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни.
На выставке представлены экспонаты, приехавшие в Москву из-за границы: работы культового английского художника Джейми Рида, сотрудничавшего с Sex Pistols, экспонаты иконы панк-стиля Вивьен Вествуд.
На выставке представлены экспонаты, приехавшие в Москву из-за границы: работы культового английского художника Джейми Рида, сотрудничавшего с Sex Pistols, экспонаты иконы панк-стиля Вивьен Вествуд.
"Эта выставка о том, что панк – не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк – большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за "Гражданской обороной" – русская литература, за "Королем и Шутом" – фольклор. Под разными именами панк существовал что в античной Греции, что в Древней Руси. Жив он и сегодня. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом", – сказал на открытии куратор выставки Василий Успенский.
"Эта выставка о том, что панк – не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк – большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за "Гражданской обороной" – русская литература, за "Королем и Шутом" – фольклор. Под разными именами панк существовал что в античной Греции, что в Древней Руси. Жив он и сегодня. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом", – сказал на открытии куратор выставки Василий Успенский.
Отдельной частью зала "Истории панк-рока" стали образы советского панка – от поэтических исканий сибирских представителей жанра и знаменитых отечественных групп до работ постмодернистов и современных художников.
Отдельной частью зала "Истории панк-рока" стали образы советского панка – от поэтических исканий сибирских представителей жанра и знаменитых отечественных групп до работ постмодернистов и современных художников.
Здесь можно увидеть самиздатовские журналы (зины) рок-листка "Окорок", альманахи московской рок-лаборатории "СДВИГ" начала 90-х годов, кассеты и магнитоальбомы "первых советских панков", рукописи текстов песен Янки Дягилевой, печатную машинку Петра Мамонова, черно-белые фотографии знаменитого Игоря Мухина".
Здесь можно увидеть самиздатовские журналы (зины) рок-листка "Окорок", альманахи московской рок-лаборатории "СДВИГ" начала 90-х годов, кассеты и магнитоальбомы "первых советских панков", рукописи текстов песен Янки Дягилевой, печатную машинку Петра Мамонова, черно-белые фотографии знаменитого Игоря Мухина".
В зоне "Нет" создатели выставки собрали яркие атрибуты панков, "припарковали" расписанную граффити машину и проиллюстрировали философию DIY (do-it-yourself).
В зоне "Нет" создатели выставки собрали яркие атрибуты панков, "припарковали" расписанную граффити машину и проиллюстрировали философию DIY (do-it-yourself).
Инсталляцию дополняют работы современных и советских художников, раскрывающих идею панк-культуры.
Инсталляцию дополняют работы современных и советских художников, раскрывающих идею панк-культуры.
"Условный Валерий Чкалов, пролетевший под мостом на самолете, или мэр города Рейкьявик Гнарр – это все панки. Когда мы видим какой-то поступок человека, выходящий за рамки, нарушающий границы, мы называем его панком. В рамках нашей выставки мы говорим только об этом", – отмечает куратор Борис Барабанов.
"Условный Валерий Чкалов, пролетевший под мостом на самолете, или мэр города Рейкьявик Гнарр – это все панки. Когда мы видим какой-то поступок человека, выходящий за рамки, нарушающий границы, мы называем его панком. В рамках нашей выставки мы говорим только об этом", – отмечает куратор Борис Барабанов.
"Цех Красного" целиком посвящен самой известной российской панк-группе – "Королю и Шуту". Сокураторами зала выступили солист группы Андрей Князев (на фото) и его жена Агата Нигровская.
"Цех Красного" целиком посвящен самой известной российской панк-группе – "Королю и Шуту". Сокураторами зала выступили солист группы Андрей Князев (на фото) и его жена Агата Нигровская.
Отдельное место в экспозиции заняли вещи, связанные с сериалом Кинопоиска "Король и Шут". Декорации панк-сказки, VR-секция с клипом на песню "Мертвый анархист", в которой гости смогут побывать на съёмочной площадке сериала и оказаться в фэнтези-мире.
Отдельное место в экспозиции заняли вещи, связанные с сериалом Кинопоиска "Король и Шут". Декорации панк-сказки, VR-секция с клипом на песню "Мертвый анархист", в которой гости смогут побывать на съёмочной площадке сериала и оказаться в фэнтези-мире.
Создателями и продюсерами выставки стали представители бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев, известные своими выставками "Виктор Цой. Путь героя" и "Балабанов. Выставка-путешествие". Кураторами выступили музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, антрополог Никита Петров, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп "Король и Шут" и "КняZz" Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская.
Создателями и продюсерами выставки стали представители бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев, известные своими выставками "Виктор Цой. Путь героя" и "Балабанов. Выставка-путешествие". Кураторами выступили музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, антрополог Никита Петров, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп "Король и Шут" и "КняZz" Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская.