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Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура - РИА Новости, 02.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:25 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура - РИА Новости, 02.03.2023
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура
В ЦСИ "Винзавод" в Москве открылась выставка "Панк-культура. Король и Шут". Экспозицию поделили на две части: одна рассказывает про знаменитую группу, вторая –... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:25
2023-03-02T13:25
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В ЦСИ "Винзавод" в Москве открылась выставка "Панк-культура. Король и Шут". Экспозицию поделили на две части: одна рассказывает про знаменитую группу, вторая – об истории культуры панка за рубежом и в России. Самые яркие экспонаты – в материале РИА Новости.
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фото, фото, москва, андрей князев, вивьен вествуд, янка дягилева, sex pistols, великобритания, ссср
Фото, Культура, Москва, Андрей Князев, Вивьен Вествуд, Янка Дягилева, Sex Pistols, Великобритания, СССР

Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В ЦСИ "Винзавод" в Москве открылась выставка "Панк-культура. Король и Шут". Экспозицию поделили на две части: одна рассказывает про знаменитую группу, вторая – об истории культуры панка за рубежом и в России. Самые яркие экспонаты – в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Выставка заняла два больших пространства – "Цех белого" и "Цех красного". На входе гостям выдают специальные наушники – каждый экспонат дополнен саундтреком от групп Sex Pistols, Ramones, The Stooges, "Гражданская оборона", "КИНО", "НАИВ", Sid & Nancy, "Король и Шут".

Посетительница выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

Выставка заняла два больших пространства – "Цех белого" и "Цех красного". На входе гостям выдают специальные наушники – каждый экспонат дополнен саундтреком от групп Sex Pistols, Ramones, The Stooges, "Гражданская оборона", "КИНО", "НАИВ", Sid & Nancy, "Король и Шут".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В первых залах зрители узнают о зарождении стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни.

Посетитель выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

В первых залах зрители узнают о зарождении стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На выставке представлены экспонаты, приехавшие в Москву из-за границы: работы культового английского художника Джейми Рида, сотрудничавшего с Sex Pistols, экспонаты иконы панк-стиля Вивьен Вествуд.

Посетительница выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

На выставке представлены экспонаты, приехавшие в Москву из-за границы: работы культового английского художника Джейми Рида, сотрудничавшего с Sex Pistols, экспонаты иконы панк-стиля Вивьен Вествуд.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Эта выставка о том, что панк – не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк – большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за "Гражданской обороной" – русская литература, за "Королем и Шутом" – фольклор. Под разными именами панк существовал что в античной Греции, что в Древней Руси. Жив он и сегодня. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом", – сказал на открытии куратор выставки Василий Успенский.

Посетительница выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

"Эта выставка о том, что панк – не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк – большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за "Гражданской обороной" – русская литература, за "Королем и Шутом" – фольклор. Под разными именами панк существовал что в античной Греции, что в Древней Руси. Жив он и сегодня. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом", – сказал на открытии куратор выставки Василий Успенский.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Отдельной частью зала "Истории панк-рока" стали образы советского панка – от поэтических исканий сибирских представителей жанра и знаменитых отечественных групп до работ постмодернистов и современных художников.

Посетитель выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

Отдельной частью зала "Истории панк-рока" стали образы советского панка – от поэтических исканий сибирских представителей жанра и знаменитых отечественных групп до работ постмодернистов и современных художников.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Здесь можно увидеть самиздатовские журналы (зины) рок-листка "Окорок", альманахи московской рок-лаборатории "СДВИГ" начала 90-х годов, кассеты и магнитоальбомы "первых советских панков", рукописи текстов песен Янки Дягилевой, печатную машинку Петра Мамонова, черно-белые фотографии знаменитого Игоря Мухина".

Посетители выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

Здесь можно увидеть самиздатовские журналы (зины) рок-листка "Окорок", альманахи московской рок-лаборатории "СДВИГ" начала 90-х годов, кассеты и магнитоальбомы "первых советских панков", рукописи текстов песен Янки Дягилевой, печатную машинку Петра Мамонова, черно-белые фотографии знаменитого Игоря Мухина".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В зоне "Нет" создатели выставки собрали яркие атрибуты панков, "припарковали" расписанную граффити машину и проиллюстрировали философию DIY (do-it-yourself).

Экспонаты выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

В зоне "Нет" создатели выставки собрали яркие атрибуты панков, "припарковали" расписанную граффити машину и проиллюстрировали философию DIY (do-it-yourself).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Инсталляцию дополняют работы современных и советских художников, раскрывающих идею панк-культуры.

Посетительница выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

Инсталляцию дополняют работы современных и советских художников, раскрывающих идею панк-культуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Условный Валерий Чкалов, пролетевший под мостом на самолете, или мэр города Рейкьявик Гнарр – это все панки. Когда мы видим какой-то поступок человека, выходящий за рамки, нарушающий границы, мы называем его панком. В рамках нашей выставки мы говорим только об этом", – отмечает куратор Борис Барабанов.

Экспонаты выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

"Условный Валерий Чкалов, пролетевший под мостом на самолете, или мэр города Рейкьявик Гнарр – это все панки. Когда мы видим какой-то поступок человека, выходящий за рамки, нарушающий границы, мы называем его панком. В рамках нашей выставки мы говорим только об этом", – отмечает куратор Борис Барабанов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Цех Красного" целиком посвящен самой известной российской панк-группе – "Королю и Шуту". Сокураторами зала выступили солист группы Андрей Князев (на фото) и его жена Агата Нигровская.

Рок-музыкант, один из лидеров группы Король и Шут Андрей Князев на открытии выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

"Цех Красного" целиком посвящен самой известной российской панк-группе – "Королю и Шуту". Сокураторами зала выступили солист группы Андрей Князев (на фото) и его жена Агата Нигровская.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Отдельное место в экспозиции заняли вещи, связанные с сериалом Кинопоиска "Король и Шут". Декорации панк-сказки, VR-секция с клипом на песню "Мертвый анархист", в которой гости смогут побывать на съёмочной площадке сериала и оказаться в фэнтези-мире.

Выставка Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

Отдельное место в экспозиции заняли вещи, связанные с сериалом Кинопоиска "Король и Шут". Декорации панк-сказки, VR-секция с клипом на песню "Мертвый анархист", в которой гости смогут побывать на съёмочной площадке сериала и оказаться в фэнтези-мире.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Создателями и продюсерами выставки стали представители бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев, известные своими выставками "Виктор Цой. Путь героя" и "Балабанов. Выставка-путешествие". Кураторами выступили музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, антрополог Никита Петров, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп "Король и Шут" и "КняZz" Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская.

Рок-музыкант, один из лидеров группы Король и Шут Андрей Князев на открытии выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве

Создателями и продюсерами выставки стали представители бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев, известные своими выставками "Виктор Цой. Путь героя" и "Балабанов. Выставка-путешествие". Кураторами выступили музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, антрополог Никита Петров, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп "Король и Шут" и "КняZz" Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КультураФотоМоскваАндрей КнязевВивьен ВествудЯнка ДягилеваSex PistolsВеликобританияСССР
 
 
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