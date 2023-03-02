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ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 02.03.2023 (обновлено: 14:50 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/vsu-1855379493.html
ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.03.2023
ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:40
2023-03-02T14:50
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области поражен склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.
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россия, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , В мире
ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области поражен склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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