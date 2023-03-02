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ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.03.2023
ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:40
2023-03-02T14:40
2023-03-02T14:50
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области поражен склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.
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россия, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , В мире
ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении