https://ria.ru/20230302/vsu-1855379493.html

ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.03.2023

ВС России уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:40

2023-03-02T14:40

2023-03-02T14:50

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области поражен склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , в мире