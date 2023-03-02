https://ria.ru/20230302/voenkomat-1855464558.html

На Урале задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат

На Урале задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат - РИА Новости, 02.03.2023

На Урале задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат

Силовики задержали мужчину, который планировал поджечь военкомат в городе Новоуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:37

2023-03-02T18:37

2023-03-02T18:37

свердловская область

новоуральск

происшествия

россия

фсб

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который планировал поджечь военкомат в городе Новоуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ."При подготовке к реализации преступного умысла задержан 44-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Новоуральске террористический акт. По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту), он заключен под стражу.На видео с задержанием, распространенном спецслужбой, мужчина признается, что собирался кинуть в окно военкомата коктейль Молотова, который он сам изготовил.

https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html

свердловская область

новоуральск

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

свердловская область, новоуральск, происшествия, россия, фсб