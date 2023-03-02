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На Урале задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат
На Урале задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат - РИА Новости, 02.03.2023
На Урале задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат
Силовики задержали мужчину, который планировал поджечь военкомат в городе Новоуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:37
2023-03-02T18:37
2023-03-02T18:37
свердловская область
новоуральск
происшествия
россия
фсб
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который планировал поджечь военкомат в городе Новоуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ."При подготовке к реализации преступного умысла задержан 44-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Новоуральске террористический акт. По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту), он заключен под стражу.На видео с задержанием, распространенном спецслужбой, мужчина признается, что собирался кинуть в окно военкомата коктейль Молотова, который он сам изготовил.
https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html
свердловская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, новоуральск, происшествия, россия, фсб
Свердловская область, Новоуральск, Происшествия, Россия, ФСБ
На Урале задержали мужчину, планировавшего поджечь военкомат
ФСБ задержала жителя Свердловской области, планировавшего поджечь военкомат в Новоуральске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который планировал поджечь военкомат в городе Новоуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
"При подготовке к реализации преступного умысла задержан 44-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Новоуральске террористический акт. По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту), он заключен под стражу.
На видео с задержанием, распространенном спецслужбой, мужчина признается, что собирался кинуть в окно военкомата коктейль Молотова, который он сам изготовил.
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