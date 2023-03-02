https://ria.ru/20230302/vladivostok-1855321894.html
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим - РИА Новости, 02.03.2023
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим
Городская похоронная служба Владивостока "Некрополь" уволила сотрудника, который снимал на видео тело человека в гробу и глумился над ним, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:15
2023-03-02T12:15
2023-03-02T12:15
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Городская похоронная служба Владивостока "Некрополь" уволила сотрудника, который снимал на видео тело человека в гробу и глумился над ним, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии. Ранее в соцсетях разошлись кадры, автор которых говорит, что будет снимать видео для WhatsApp. Он стоит на кладбище у приоткрытого деревянного гроба, отодвигает поврежденную крышку и показывает лежащее внутри тело, произнося оскорбительные слова. Отмечается, что на кадрах – сотрудник МУПВ "Некрополь". "По данному факту была проведена служебная проверка. Установлено, что видео было снято в 2011 году. Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник незамедлительно был уволен. Городская похоронная служба "Некрополь" сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20210406/prigovor-1727067083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим
Ритуальная служба Владивостока уволила сотрудника из-за видео глумления над умершим
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Городская похоронная служба Владивостока "Некрополь" уволила сотрудника, который снимал на видео тело человека в гробу и глумился над ним, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.
Ранее в соцсетях разошлись кадры, автор которых говорит, что будет снимать видео для WhatsApp. Он стоит на кладбище у приоткрытого деревянного гроба, отодвигает поврежденную крышку и показывает лежащее внутри тело, произнося оскорбительные слова. Отмечается, что на кадрах – сотрудник МУПВ "Некрополь".
"По данному факту была проведена служебная проверка. Установлено, что видео было снято в 2011 году. Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник незамедлительно был уволен. Городская похоронная служба "Некрополь" сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент", - сообщил собеседник.
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