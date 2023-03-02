Рейтинг@Mail.ru
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/vladivostok-1855321894.html
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим - РИА Новости, 02.03.2023
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим
Городская похоронная служба Владивостока "Некрополь" уволила сотрудника, который снимал на видео тело человека в гробу и глумился над ним, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:15
2023-03-02T12:15
происшествия
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152035/98/1520359827_0:314:5615:3472_1920x0_80_0_0_76796db4247eb53a9f5ce5599db02be1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Городская похоронная служба Владивостока "Некрополь" уволила сотрудника, который снимал на видео тело человека в гробу и глумился над ним, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии. Ранее в соцсетях разошлись кадры, автор которых говорит, что будет снимать видео для WhatsApp. Он стоит на кладбище у приоткрытого деревянного гроба, отодвигает поврежденную крышку и показывает лежащее внутри тело, произнося оскорбительные слова. Отмечается, что на кадрах – сотрудник МУПВ "Некрополь". "По данному факту была проведена служебная проверка. Установлено, что видео было снято в 2011 году. Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник незамедлительно был уволен. Городская похоронная служба "Некрополь" сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20210406/prigovor-1727067083.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152035/98/1520359827_0:0:4991:3743_1920x0_80_0_0_ce27169436de38ee4f412d2946cff4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы из-за глумления над умершим

Ритуальная служба Владивостока уволила сотрудника из-за видео глумления над умершим

© Depositphotos.com / Syda ProductionsПохороны
Похороны - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Depositphotos.com / Syda Productions
Похороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Городская похоронная служба Владивостока "Некрополь" уволила сотрудника, который снимал на видео тело человека в гробу и глумился над ним, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.
Ранее в соцсетях разошлись кадры, автор которых говорит, что будет снимать видео для WhatsApp. Он стоит на кладбище у приоткрытого деревянного гроба, отодвигает поврежденную крышку и показывает лежащее внутри тело, произнося оскорбительные слова. Отмечается, что на кадрах – сотрудник МУПВ "Некрополь".
"По данному факту была проведена служебная проверка. Установлено, что видео было снято в 2011 году. Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник незамедлительно был уволен. Городская похоронная служба "Некрополь" сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент", - сообщил собеседник.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов
6 апреля 2021, 17:20
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала