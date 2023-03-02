Путин поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга
Путин поздравил Во Ван Тхыонга со вступлением в должность президента Вьетнама
© AP Photo / VNA/Nhan Huu SangВо Ван Тхыонг приносит присягу перед депутатами парламента во Вьетнаме
© AP Photo / VNA/Nhan Huu Sang
Во Ван Тхыонг приносит присягу перед депутатами парламента во Вьетнаме
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, отметив, что рассчитывает, что его деятельность будет способствовать упрочению российско-вьетнамского партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.
Российский лидер подчеркнул, что это отвечает коренным интересам народов двух стран, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин пожелал Во Ван Тхыонгу успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.