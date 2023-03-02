https://ria.ru/20230302/vetnam-1855411569.html

Путин поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга

Путин поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга - РИА Новости, 02.03.2023

Путин поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга

Президент России Владимир Путин поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, отметив, что рассчитывает, что его деятельность будет способствовать... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:17

2023-03-02T16:17

2023-03-02T16:25

вьетнам

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855270873_0:296:3074:2025_1920x0_80_0_0_58b68878b4cd6c408f3c8b134969ff8e.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил нового президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, отметив, что рассчитывает, что его деятельность будет способствовать упрочению российско-вьетнамского партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.Российский лидер подчеркнул, что это отвечает коренным интересам народов двух стран, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин пожелал Во Ван Тхыонгу успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230212/vetnam-1848882584.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вьетнам, россия, владимир путин, политика