https://ria.ru/20230302/veroyatnost-1855482068.html

ГНЦ "Вектор" заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц

ГНЦ "Вектор" заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц - РИА Новости, 02.03.2023

ГНЦ "Вектор" заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц

Способности к устойчивой передаче от человека к человеку у вируса гриппа птиц нет, поэтому вероятность инфицирования крайне мала, но в случае мутации вируса это РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:02

2023-03-02T20:02

2023-03-02T20:02

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

распространение "птичьего гриппа" в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597226397_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_d9280cd070bb9d8d20ec6964e4439b3f.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Способности к устойчивой передаче от человека к человеку у вируса гриппа птиц нет, поэтому вероятность инфицирования крайне мала, но в случае мутации вируса это может произойти, сообщила пресс-служба ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais заявил, что мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп может привести к новой пандемии. "Считается, что у вирусов гриппа птиц A(H5) нет способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность такого инфицирования крайне мала. Однако она может появиться в случае мутации вируса", - говорится в сообщении. Вирусы гриппа птиц продолжают выявлять у животных по всему миру, единичные случаи инфицирования людей гриппом птиц происходили в результате контакта с больной домашней птицей или зараженной этими птицами окружающей средой, уточнили в пресс-службе. Сеть лабораторий Роспотребнадзора вместе с "Вектором" ведет постоянный мониторинг потенциально предпандемических вариантов вируса гриппа птиц, а также регулярно проводит оценку ситуации по зоонозному гриппу в мире и углубленное исследование выявленных на территории России и в мире штаммов для принятия контрмер заблаговременно до возникновения реальной угрозы, подчеркнули в центре.

https://ria.ru/20230301/ptichiy_gripp-1855126387.html

https://ria.ru/20230210/gripp-1850994296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, распространение "птичьего гриппа" в россии