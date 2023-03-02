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ГНЦ "Вектор" заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц
ГНЦ "Вектор" заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц - РИА Новости, 02.03.2023
ГНЦ "Вектор" заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц
Способности к устойчивой передаче от человека к человеку у вируса гриппа птиц нет, поэтому вероятность инфицирования крайне мала, но в случае мутации вируса это РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:02
2023-03-02T20:02
2023-03-02T20:02
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
распространение "птичьего гриппа" в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Способности к устойчивой передаче от человека к человеку у вируса гриппа птиц нет, поэтому вероятность инфицирования крайне мала, но в случае мутации вируса это может произойти, сообщила пресс-служба ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais заявил, что мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп может привести к новой пандемии. "Считается, что у вирусов гриппа птиц A(H5) нет способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность такого инфицирования крайне мала. Однако она может появиться в случае мутации вируса", - говорится в сообщении. Вирусы гриппа птиц продолжают выявлять у животных по всему миру, единичные случаи инфицирования людей гриппом птиц происходили в результате контакта с больной домашней птицей или зараженной этими птицами окружающей средой, уточнили в пресс-службе. Сеть лабораторий Роспотребнадзора вместе с "Вектором" ведет постоянный мониторинг потенциально предпандемических вариантов вируса гриппа птиц, а также регулярно проводит оценку ситуации по зоонозному гриппу в мире и углубленное исследование выявленных на территории России и в мире штаммов для принятия контрмер заблаговременно до возникновения реальной угрозы, подчеркнули в центре.
https://ria.ru/20230301/ptichiy_gripp-1855126387.html
https://ria.ru/20230210/gripp-1850994296.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, распространение "птичьего гриппа" в россии
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Распространение "птичьего гриппа" в России
ГНЦ "Вектор" заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц
ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора заявил о малой вероятности заражения человека гриппом птиц