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Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 02.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:15 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/vaktsina-1855303237.html
Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы
Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 02.03.2023
Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы
Компания из ОЭЗ "Технополис Москва" разработала и начала выпускать импортозамещающую вакцину против инфекционных заболеваний коров, сообщил руководитель... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:15
2023-03-02T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
здоровье - общество
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Компания из ОЭЗ "Технополис Москва" разработала и начала выпускать импортозамещающую вакцину против инфекционных заболеваний коров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский."Выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин поможет обеспечить российский ветеринарный рынок востребованными препаратами отечественного производства", - отметил глава ведомства, добавив, что компания "Ветбиохим" инвестировала в строительство нового завода на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ 1,6 миллиарда рублей.По словам Овчинского, сегодня компания производит 36 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки из иммуноглобулина, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний. Только в прошлом году "Ветбиохим" зарегистрировала четыре препарата.Уточняется, что новая вакцина предназначена для снижения поражения крупного рогатого скота инфекции, которые могут приводить к бесплодию и непригодности молока, что влечет большие экономические потери.
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экономика, здоровье - общество, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Здоровье - Общество, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе Приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Компания из ОЭЗ "Технополис Москва" разработала и начала выпускать импортозамещающую вакцину против инфекционных заболеваний коров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
"Выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин поможет обеспечить российский ветеринарный рынок востребованными препаратами отечественного производства", - отметил глава ведомства, добавив, что компания "Ветбиохим" инвестировала в строительство нового завода на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ 1,6 миллиарда рублей.
По словам Овчинского, сегодня компания производит 36 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки из иммуноглобулина, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний. Только в прошлом году "Ветбиохим" зарегистрировала четыре препарата.
Уточняется, что новая вакцина предназначена для снижения поражения крупного рогатого скота инфекции, которые могут приводить к бесплодию и непригодности молока, что влечет большие экономические потери.
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