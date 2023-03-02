https://ria.ru/20230302/vaktsina-1855303237.html

Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы

Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 02.03.2023

Овчинский: вакцину для коров начали выпускать в ОЭЗ Москвы

Компания из ОЭЗ "Технополис Москва" разработала и начала выпускать импортозамещающую вакцину против инфекционных заболеваний коров, сообщил руководитель... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:15

2023-03-02T11:15

2023-03-02T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

здоровье - общество

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Компания из ОЭЗ "Технополис Москва" разработала и начала выпускать импортозамещающую вакцину против инфекционных заболеваний коров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский."Выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин поможет обеспечить российский ветеринарный рынок востребованными препаратами отечественного производства", - отметил глава ведомства, добавив, что компания "Ветбиохим" инвестировала в строительство нового завода на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ 1,6 миллиарда рублей.По словам Овчинского, сегодня компания производит 36 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки из иммуноглобулина, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний. Только в прошлом году "Ветбиохим" зарегистрировала четыре препарата.Уточняется, что новая вакцина предназначена для снижения поражения крупного рогатого скота инфекции, которые могут приводить к бесплодию и непригодности молока, что влечет большие экономические потери.

https://ria.ru/20220817/dipp-1810102506.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, здоровье - общество, владислав овчинский, москва