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Педагогическое наследие Ушинского обсудят на форуме в Ярославле - РИА Новости, 02.03.2023
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Год педагога и наставника
 
11:59 02.03.2023 (обновлено: 12:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ushinskiy-1855316863.html
Педагогическое наследие Ушинского обсудят на форуме в Ярославле
Педагогическое наследие Ушинского обсудят на форуме в Ярославле - РИА Новости, 02.03.2023
Педагогическое наследие Ушинского обсудят на форуме в Ярославле
Педагоги, ученые и эксперты из более чем 50 регионов России, а также Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Кот-д’Ивуара примут участие РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:59
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Педагоги, ученые и эксперты из более чем 50 регионов России, а также Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Кот-д’Ивуара примут участие в Международном форуме "Евразийский образовательный диалог" в Ярославле 2–3 марта, сообщает Министерство просвещения РФ.Мероприятие посвящено педагогической школе Константина Ушинского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году."Обращение к научно-педагогическому наследию Учителя русских учителей и сегодня поражает своей актуальностью, точностью и ясностью целеполагания, безусловностью приоритета воспитания подрастающего поколения в процессе образования, осознанием особой миссии педагога в обществе", – отметил Михаил Груздев, председатель программного комитета форума, и.о. ректора Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.Форум проводится в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника.Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Ярославской области.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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РИА Новости
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Педагогическое наследие Ушинского обсудят на форуме в Ярославле

© Fotolia / anzebizjanКонференция
Конференция - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Fotolia / anzebizjan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Педагоги, ученые и эксперты из более чем 50 регионов России, а также Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Кот-д’Ивуара примут участие в Международном форуме "Евразийский образовательный диалог" в Ярославле 2–3 марта, сообщает Министерство просвещения РФ.
Мероприятие посвящено педагогической школе Константина Ушинского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
"Обращение к научно-педагогическому наследию Учителя русских учителей и сегодня поражает своей актуальностью, точностью и ясностью целеполагания, безусловностью приоритета воспитания подрастающего поколения в процессе образования, осознанием особой миссии педагога в обществе", – отметил Михаил Груздев, председатель программного комитета форума, и.о. ректора Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.
Форум проводится в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника.
Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Ярославской области.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
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