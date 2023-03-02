https://ria.ru/20230302/uragan-1855465307.html
Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области
Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области - РИА Новости, 02.03.2023
Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области
Президент России Владимир Путин поручил МЧС до 31 марта оценить ущерб объектам инфраструктуры и жилым домам в Курской области в результате урагана в сентябре... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:39
2023-03-02T18:39
2023-03-02T18:39
курская область
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС до 31 марта оценить ущерб объектам инфраструктуры и жилым домам в Курской области в результате урагана в сентябре прошлого года, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений. "МЧС России совместно с правительством Курской области провести оценку ущерба, причиненного объектам инфраструктуры, жилым домам, объектам социального назначения на территории Курской области в результате урагана, произошедшего 18 сентября 2022 г., в целях определения объема необходимых выплат и направить результаты такой оценки в правительство Российской Федерации. Срок – 31 марта 2023 г", - говорится в документе.
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курская область, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Курская область, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области
Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области до 31 марта