https://ria.ru/20230302/uragan-1855465307.html

Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области

Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области - РИА Новости, 02.03.2023

Путин поручил МЧС оценить ущерб от урагана в Курской области

Президент России Владимир Путин поручил МЧС до 31 марта оценить ущерб объектам инфраструктуры и жилым домам в Курской области в результате урагана в сентябре... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:39

2023-03-02T18:39

2023-03-02T18:39

курская область

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС до 31 марта оценить ущерб объектам инфраструктуры и жилым домам в Курской области в результате урагана в сентябре прошлого года, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений. "МЧС России совместно с правительством Курской области провести оценку ущерба, причиненного объектам инфраструктуры, жилым домам, объектам социального назначения на территории Курской области в результате урагана, произошедшего 18 сентября 2022 г., в целях определения объема необходимых выплат и направить результаты такой оценки в правительство Российской Федерации. Срок – 31 марта 2023 г", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230302/poslanie-1855451685.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия