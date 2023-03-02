https://ria.ru/20230302/unichtozhenie-1855329911.html
Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:42
2023-03-02T12:42
2023-03-02T14:46
россия
климовский район
брянская область
фсб
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855324013.html
россия
климовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, климовский район, брянская область, фсб, безопасность
Россия, Климовский район, Брянская область, ФСБ, Безопасность
Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
ФСБ: силовики проводят операцию по уничтожению украинских националистов в Брянской области