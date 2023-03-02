https://ria.ru/20230302/unichtozhenie-1855329911.html

Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:42

2023-03-02T12:42

2023-03-02T14:46

россия

климовский район

брянская область

фсб

безопасность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855324013.html

россия

климовский район

брянская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, климовский район, брянская область, фсб, безопасность