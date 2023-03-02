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В Башкирии предложили запретить рекламу услуг по уклонению от призыва - РИА Новости, 02.03.2023
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10:43 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/uklonenie-1855291111.html
В Башкирии предложили запретить рекламу услуг по уклонению от призыва
В Башкирии предложили запретить рекламу услуг по уклонению от призыва - РИА Новости, 02.03.2023
В Башкирии предложили запретить рекламу услуг по уклонению от призыва
Госсобрание (курултай) Башкирии внесло в Госдуму законопроект о введении запрета на рекламу услуг по содействию освобождению от воинской обязанности, следует из РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:43
2023-03-02T10:43
россия
госдума рф
безопасность
республика башкортостан
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госсобрание (курултай) Башкирии внесло в Госдуму законопроект о введении запрета на рекламу услуг по содействию освобождению от воинской обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке", - указывают башкирские законодатели. Для ограничения негативного влияния подобных структур на процесс воинского призыва законопроект устанавливает в законе "О рекламе" запрет на рекламу "услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию освобождению от исполнения воинской обязанности". Лиц, нарушивших этот запрет, предлагается привлекать к административной ответственности по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предполагает штрафы в разных размерах в зависимости от вида нарушения. Воинская обязанность граждан РФ предусматривает воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. За уклонение от военной и альтернативной гражданской службы предусмотрена уголовная ответственность, а за неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования - административная ответственность.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828479589.html
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россия, госдума рф, безопасность, республика башкортостан, вооруженные силы рф
Россия, Госдума РФ, Безопасность, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ
В Башкирии предложили запретить рекламу услуг по уклонению от призыва

Курултай Башкирии внес в ГД проект запрета рекламировать услуги по уклонению от призыва

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала
Призывники на перроне железнодорожного вокзала - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники на перроне железнодорожного вокзала. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госсобрание (курултай) Башкирии внесло в Госдуму законопроект о введении запрета на рекламу услуг по содействию освобождению от воинской обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке", - указывают башкирские законодатели.
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Для ограничения негативного влияния подобных структур на процесс воинского призыва законопроект устанавливает в законе "О рекламе" запрет на рекламу "услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию освобождению от исполнения воинской обязанности". Лиц, нарушивших этот запрет, предлагается привлекать к административной ответственности по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предполагает штрафы в разных размерах в зависимости от вида нарушения.
Воинская обязанность граждан РФ предусматривает воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
За уклонение от военной и альтернативной гражданской службы предусмотрена уголовная ответственность, а за неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования - административная ответственность.
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РоссияГосдума РФБезопасностьРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФ
 
 
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