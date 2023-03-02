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США заявили о необходимости работы с Китаем по сокращению ядерных угроз - РИА Новости, 02.03.2023
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21:52 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ugrozy-1855492909.html
США заявили о необходимости работы с Китаем по сокращению ядерных угроз
США заявили о необходимости работы с Китаем по сокращению ядерных угроз - РИА Новости, 02.03.2023
США заявили о необходимости работы с Китаем по сокращению ядерных угроз
США необходимо поддерживать контакты с Китаем, чтобы минимизировать угрозы в ядерной сфере на фоне растущих у их азиатского конкурента ядерных арсеналов,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:52
2023-03-02T21:52
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США необходимо поддерживать контакты с Китаем, чтобы минимизировать угрозы в ядерной сфере на фоне растущих у их азиатского конкурента ядерных арсеналов, заявила в четверг помощница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. "Да, конечно, нам необходимо взаимодействовать с Китаем по минимизации данных угроз, особенно с учетом их растущего ядерного арсенала, производства расщепляющихся материалов и масштабного развертывания программы гражданской ядерной энергетики. Необходимо найти способ делать это и побудить китайскую сторону внести значимый вклад в данный вопрос", - сказала чиновница, выступая на семинаре в Вашингтоне, посвященном инициативе по сокращению ядерной угрозы.
https://ria.ru/20230227/kitay-1854546157.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат)
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат)
США заявили о необходимости работы с Китаем по сокращению ядерных угроз

Белый дом: США должны работать с Китаем над сокращением угроз в ядерной сфере

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США необходимо поддерживать контакты с Китаем, чтобы минимизировать угрозы в ядерной сфере на фоне растущих у их азиатского конкурента ядерных арсеналов, заявила в четверг помощница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.
"Да, конечно, нам необходимо взаимодействовать с Китаем по минимизации данных угроз, особенно с учетом их растущего ядерного арсенала, производства расщепляющихся материалов и масштабного развертывания программы гражданской ядерной энергетики. Необходимо найти способ делать это и побудить китайскую сторону внести значимый вклад в данный вопрос", - сказала чиновница, выступая на семинаре в Вашингтоне, посвященном инициативе по сокращению ядерной угрозы.
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