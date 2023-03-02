https://ria.ru/20230302/ugroza-1855471442.html

Блинкен пригрозил Китаю в случае поставок вооружения России

Блинкен пригрозил Китаю в случае поставок вооружения России - РИА Новости, 02.03.2023

Блинкен пригрозил Китаю в случае поставок вооружения России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Китай решит начать поставки вооружений РФ или систематические действия для обхода антироссийских санкций, то... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:03

2023-03-02T19:03

2023-03-02T19:03

в мире

россия

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энтони блинкен

большая двадцатка

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Китай решит начать поставки вооружений РФ или систематические действия для обхода антироссийских санкций, то это может стать "серьезной проблемой" в отношениях Пекина и Вашингтона. "Если Китай будет вовлечен в поставки смертельного оружия в поддержку российской агрессии или систематический обход санкций для оказания помощи России, это будет представлять серьезную проблему для наших стран", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Индии министерской встречи G20. Он напомнил, что об этом говорилось ранее на уровне лидеров двух стран и в беседах других высокопоставленных представителей США и КНР. "Не буду в деталях описывать (возможные последствия - ред.), но, конечно, у нас есть возможность введения различных санкций", - ответил Блинкен на соответствующий вопрос. По словам госсекретаря США, "в настоящее время нет данных о том, что такие поставки имеют место, но есть свидетельства, что рассматривается такая возможность". "Это всеобщая обеспокоенность. Многие партнеры высказывают обеспокоенность этим не только в контактах с нами, но и напрямую с самим Китаем, в том числе здесь в Нью-Дели", - сказал Блинкен. Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее сообщалось, что на полях G20 в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел КНР Цинь Ган представил позицию Китая по украинскому вопросу и заявил, что Пекин против двойных стандартов и санкционного давления. США и союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html

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в мире, россия, китай, сша, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка, дмитрий песков, нато