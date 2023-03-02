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В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР - РИА Новости, 02.03.2023
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13:13 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ugroza-1855339660.html
В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР
В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР - РИА Новости, 02.03.2023
В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР
Иран и Северная Корея представляют все большую угрозу США в киберпространстве за счет повышения уровня сложности и стремления проводить вредоносную активность,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:13
2023-03-02T13:13
в мире
иран
сша
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Иран и Северная Корея представляют все большую угрозу США в киберпространстве за счет повышения уровня сложности и стремления проводить вредоносную активность, говорится в проекте стратегии национальной кибербезопасности США. "Правительства Ирана и КНДР в равной степени повышают уровень сложности и стремления проводить вредоносную активность в киберпространстве", - указано в распространенном документе. Как заявляется, Иран использует свои ресурсы для угрозы союзникам США на Ближнем востоке и в других регионах в то время, как КНДР осуществляет действия по получению дохода от преступных операций, включая кражу криптовалют, распространение программ-вымогателей и размещение "тайных работников информационных технологий" для "подпитки своих ядерных амбиций". "Дальнейшее развитие этих возможностей может значительно влиять на интересы США, союзников и партнеров", - заявляют авторы стратегии.
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в мире, иран, сша, ближний восток
В мире, Иран, США, Ближний Восток
В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР

В США заявили, что Иран и КНДР представляют все большую угрозу США в киберпространстве

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Иран и Северная Корея представляют все большую угрозу США в киберпространстве за счет повышения уровня сложности и стремления проводить вредоносную активность, говорится в проекте стратегии национальной кибербезопасности США.
"Правительства Ирана и КНДР в равной степени повышают уровень сложности и стремления проводить вредоносную активность в киберпространстве", - указано в распространенном документе.
Как заявляется, Иран использует свои ресурсы для угрозы союзникам США на Ближнем востоке и в других регионах в то время, как КНДР осуществляет действия по получению дохода от преступных операций, включая кражу криптовалют, распространение программ-вымогателей и размещение "тайных работников информационных технологий" для "подпитки своих ядерных амбиций".
"Дальнейшее развитие этих возможностей может значительно влиять на интересы США, союзников и партнеров", - заявляют авторы стратегии.
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