https://ria.ru/20230302/ugroza-1855339660.html

В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР

В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР - РИА Новости, 02.03.2023

В США заявили об угрозе кибербезопасности со стороны Ирана и КНДР

Иран и Северная Корея представляют все большую угрозу США в киберпространстве за счет повышения уровня сложности и стремления проводить вредоносную активность,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:13

2023-03-02T13:13

2023-03-02T13:13

в мире

иран

сша

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Иран и Северная Корея представляют все большую угрозу США в киберпространстве за счет повышения уровня сложности и стремления проводить вредоносную активность, говорится в проекте стратегии национальной кибербезопасности США. "Правительства Ирана и КНДР в равной степени повышают уровень сложности и стремления проводить вредоносную активность в киберпространстве", - указано в распространенном документе. Как заявляется, Иран использует свои ресурсы для угрозы союзникам США на Ближнем востоке и в других регионах в то время, как КНДР осуществляет действия по получению дохода от преступных операций, включая кражу криптовалют, распространение программ-вымогателей и размещение "тайных работников информационных технологий" для "подпитки своих ядерных амбиций". "Дальнейшее развитие этих возможностей может значительно влиять на интересы США, союзников и партнеров", - заявляют авторы стратегии.

https://ria.ru/20230223/kndr-1853926738.html

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ближний восток

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, иран, сша, ближний восток