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Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков - РИА Новости, 02.03.2023
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12:18 02.03.2023 (обновлено: 12:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ugroza-1855323280.html
Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков
Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков - РИА Новости, 02.03.2023
Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков
Линия США и НАТО на раздувание конфликта на Украине несет наиболее острую стратегическую угрозу, их действия чреваты столкновением ядерных держав, заявил... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:18
2023-03-02T12:21
в мире
сша
украина
россия
сергей рябков
нато
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Линия США и НАТО на раздувание конфликта на Украине несет наиболее острую стратегическую угрозу, их действия чреваты столкновением ядерных держав, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. "Наиболее острую стратегическую угрозу несет линия США и НАТО в целом на дальнейшее раздувание преднамеренно инициированного ими конфликта на Украине и вокруг нее. Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Указываем странам "коллективного Запада" на эти риски", - сказал Рябков.
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в мире, сша, украина, россия, сергей рябков, нато, оон
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Рябков, НАТО, ООН
Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков

Рябков: действия США и НАТО по раздуванию конфликта на Украине несут острую угрозу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Линия США и НАТО на раздувание конфликта на Украине несет наиболее острую стратегическую угрозу, их действия чреваты столкновением ядерных держав, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
"Наиболее острую стратегическую угрозу несет линия США и НАТО в целом на дальнейшее раздувание преднамеренно инициированного ими конфликта на Украине и вокруг нее. Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Указываем странам "коллективного Запада" на эти риски", - сказал Рябков.
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