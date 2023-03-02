https://ria.ru/20230302/ugroza-1855323280.html

Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков

Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков - РИА Новости, 02.03.2023

Политика США и НАТО несет острую стратегическую угрозу, заявил Рябков

Линия США и НАТО на раздувание конфликта на Украине несет наиболее острую стратегическую угрозу, их действия чреваты столкновением ядерных держав, заявил... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:18

2023-03-02T12:18

2023-03-02T12:21

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Линия США и НАТО на раздувание конфликта на Украине несет наиболее острую стратегическую угрозу, их действия чреваты столкновением ядерных держав, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. "Наиболее острую стратегическую угрозу несет линия США и НАТО в целом на дальнейшее раздувание преднамеренно инициированного ими конфликта на Украине и вокруг нее. Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Указываем странам "коллективного Запада" на эти риски", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20230225/katastrofa-1854226605.html

сша

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в мире, сша, украина, россия, сергей рябков, нато, оон