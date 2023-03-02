https://ria.ru/20230302/ucheniya-1855493546.html

В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования

В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования - РИА Новости, 02.03.2023

В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования

Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:55

2023-03-02T21:55

2023-03-02T21:55

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белоруссия

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило минобороны республики. "На полигоне "Брестский" с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение. Десантники отработали ряд задач по уничтожению НВФ (незаконное вооруженное формирование – ред.) на различных участках местности", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что десантно-штурмовая рота работала со средствами усиления. "Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. С помощью зенитных установок осуществлялось противодействие БЛА противника. Особое внимание было уделено штурмовым действиям. Десантники провели зачистку траншей и уничтожение опорного пункта "противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854868290.html

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в мире, белоруссия