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В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования - РИА Новости, 02.03.2023
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21:55 02.03.2023
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В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования - РИА Новости, 02.03.2023
В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:55
2023-03-02T21:55
в мире
белоруссия
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило минобороны республики. "На полигоне "Брестский" с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение. Десантники отработали ряд задач по уничтожению НВФ (незаконное вооруженное формирование – ред.) на различных участках местности", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что десантно-штурмовая рота работала со средствами усиления. "Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. С помощью зенитных установок осуществлялось противодействие БЛА противника. Особое внимание было уделено штурмовым действиям. Десантники провели зачистку траншей и уничтожение опорного пункта "противника", - говорится в сообщении.
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования

Военные Белоруссии на учениях отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило минобороны республики.
"На полигоне "Брестский" с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение. Десантники отработали ряд задач по уничтожению НВФ (незаконное вооруженное формирование – ред.) на различных участках местности", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что десантно-штурмовая рота работала со средствами усиления. "Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. С помощью зенитных установок осуществлялось противодействие БЛА противника. Особое внимание было уделено штурмовым действиям. Десантники провели зачистку траншей и уничтожение опорного пункта "противника", - говорится в сообщении.
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