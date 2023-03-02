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В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования - РИА Новости, 02.03.2023
В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:55
2023-03-02T21:55
2023-03-02T21:55
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило минобороны республики. "На полигоне "Брестский" с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение. Десантники отработали ряд задач по уничтожению НВФ (незаконное вооруженное формирование – ред.) на различных участках местности", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что десантно-штурмовая рота работала со средствами усиления. "Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. С помощью зенитных установок осуществлялось противодействие БЛА противника. Особое внимание было уделено штурмовым действиям. Десантники провели зачистку траншей и уничтожение опорного пункта "противника", - говорится в сообщении.
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в мире, белоруссия
В Белоруссии отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
Военные Белоруссии на учениях отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
МИНСК, 2 мар – РИА Новости.
Белорусские военные отработали на учениях на юго-западе Белоруссии уничтожение незаконного вооруженного формирования, сообщило
минобороны республики.
"На полигоне "Брестский" с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение. Десантники отработали ряд задач по уничтожению НВФ (незаконное вооруженное формирование – ред.) на различных участках местности", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что десантно-штурмовая рота работала со средствами усиления. "Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. С помощью зенитных установок осуществлялось противодействие БЛА противника. Особое внимание было уделено штурмовым действиям. Десантники провели зачистку траншей и уничтожение опорного пункта "противника", - говорится в сообщении.
На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве