https://ria.ru/20230302/turtsiya-1855316681.html
Эксперты рассказали об "аптечном туризме" в Турции
Эксперты рассказали об "аптечном туризме" в Турции - РИА Новости, 02.03.2023
Эксперты рассказали об "аптечном туризме" в Турции
Российские туроператоры не наблюдают всплеска интереса к покупке лекарств в Турции – аптечный шопинг в этой стране давно популярен у россиян, заявили... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:57
2023-03-02T18:57
2023-03-02T18:57
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турция
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не наблюдают всплеска интереса к покупке лекарств в Турции – аптечный шопинг в этой стране давно популярен у россиян, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В конце февраля - начале марта СМИ стали сообщать, что россияне начали массово ездить в Турцию для закупки лекарств, а посещение аптек теперь является неким отдельным видом туризма – "аптечным". Более того, сообщалось, что на туристическом рынке уже формируются "аптечные туры". "Популярна ли Турция как место покупки лекарств у туристов? Безусловно, да. Но, как говорят все опрошенные крупные туроператоры, работающие на турецком направлении с миллионами туристов, интерес к регулярному посещению турецких аптек у россиян, отдыхающих в этой стране, сложился давно, еще до пандемии", - сказали в АТОР. "Российские туристы в очереди в аптеке в курортном поселке провинции Анталья, скупающие лекарства для того, чтобы привезти их в Россию – это вполне типичное явление, которое можно было наблюдать и в 2020, и в 2021, и в прошлом году, в этом никогда не было ничего удивительного. Туроператоры не видят какого-то явного "всплеска" этого и без того стабильного и ровного интереса", - добавили в ассоциации. При этом там подчеркнули, что в России не существует ни "аптечного туризма", ни "аптечных туров". "Покупка лекарств для личного пользования в Турции осуществляется туристами, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, только как разновидность личного шопинга, сопутствующего их отдыху", - сказали в АТОР. "Туроператорами не предлагаются "аптечные туры" в Турцию по типу некогда популярных "вакцинных" или "карточных". Если такие предложения и есть – то не от туроператоров, а от лиц, занимающихся незаконной деятельностью, за которую предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов", - заключили в ассоциации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Турция, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали об "аптечном туризме" в Турции
Туроператоры не наблюдают у россиян всплеска спроса на покупку лекарств в Турции
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не наблюдают всплеска интереса к покупке лекарств в Турции – аптечный шопинг в этой стране давно популярен у россиян, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В конце февраля - начале марта СМИ стали сообщать, что россияне начали массово ездить в Турцию для закупки лекарств, а посещение аптек теперь является неким отдельным видом туризма – "аптечным". Более того, сообщалось, что на туристическом рынке уже формируются "аптечные туры".
"Популярна ли Турция как место покупки лекарств у туристов? Безусловно, да. Но, как говорят все опрошенные крупные туроператоры, работающие на турецком направлении с миллионами туристов, интерес к регулярному посещению турецких аптек у россиян, отдыхающих в этой стране, сложился давно, еще до пандемии", - сказали в АТОР.
"Российские туристы в очереди в аптеке в курортном поселке провинции Анталья, скупающие лекарства для того, чтобы привезти их в Россию – это вполне типичное явление, которое можно было наблюдать и в 2020, и в 2021, и в прошлом году, в этом никогда не было ничего удивительного. Туроператоры не видят какого-то явного "всплеска" этого и без того стабильного и ровного интереса", - добавили в ассоциации.
При этом там подчеркнули, что в России не существует ни "аптечного туризма", ни "аптечных туров". "Покупка лекарств для личного пользования в Турции осуществляется туристами, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, только как разновидность личного шопинга, сопутствующего их отдыху", - сказали в АТОР.
"Туроператорами не предлагаются "аптечные туры" в Турцию по типу некогда популярных "вакцинных" или "карточных". Если такие предложения и есть – то не от туроператоров, а от лиц, занимающихся незаконной деятельностью, за которую предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов", - заключили в ассоциации.
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