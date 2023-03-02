https://ria.ru/20230302/turtsiya-1855316681.html

Эксперты рассказали об "аптечном туризме" в Турции

Эксперты рассказали об "аптечном туризме" в Турции - РИА Новости, 02.03.2023

Эксперты рассказали об "аптечном туризме" в Турции

Российские туроператоры не наблюдают всплеска интереса к покупке лекарств в Турции – аптечный шопинг в этой стране давно популярен у россиян, заявили... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:57

2023-03-02T18:57

2023-03-02T18:57

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

турция

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115197_0:151:1599:1050_1920x0_80_0_0_c651b549b1d92e4b5e66bd82c6509216.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не наблюдают всплеска интереса к покупке лекарств в Турции – аптечный шопинг в этой стране давно популярен у россиян, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В конце февраля - начале марта СМИ стали сообщать, что россияне начали массово ездить в Турцию для закупки лекарств, а посещение аптек теперь является неким отдельным видом туризма – "аптечным". Более того, сообщалось, что на туристическом рынке уже формируются "аптечные туры". "Популярна ли Турция как место покупки лекарств у туристов? Безусловно, да. Но, как говорят все опрошенные крупные туроператоры, работающие на турецком направлении с миллионами туристов, интерес к регулярному посещению турецких аптек у россиян, отдыхающих в этой стране, сложился давно, еще до пандемии", - сказали в АТОР. "Российские туристы в очереди в аптеке в курортном поселке провинции Анталья, скупающие лекарства для того, чтобы привезти их в Россию – это вполне типичное явление, которое можно было наблюдать и в 2020, и в 2021, и в прошлом году, в этом никогда не было ничего удивительного. Туроператоры не видят какого-то явного "всплеска" этого и без того стабильного и ровного интереса", - добавили в ассоциации. При этом там подчеркнули, что в России не существует ни "аптечного туризма", ни "аптечных туров". "Покупка лекарств для личного пользования в Турции осуществляется туристами, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, только как разновидность личного шопинга, сопутствующего их отдыху", - сказали в АТОР. "Туроператорами не предлагаются "аптечные туры" в Турцию по типу некогда популярных "вакцинных" или "карточных". Если такие предложения и есть – то не от туроператоров, а от лиц, занимающихся незаконной деятельностью, за которую предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов", - заключили в ассоциации.

https://ria.ru/20230125/tailand-1847093574.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море