СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы
Hürriyet: турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на выборы
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на всеобщие выборы, в том числе президентские, 14 мая, пишет газета Hürriyet.
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Турецкая оппозиция планирует в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер Народно-республиканской партии (СНР) Кемаль Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже.
"На сегодняшнем заседании "стола шести" (так эксперты и журналисты называют регулярные собрания шести оппозиционных партий) все признаки указывают на Кемаля Кылычдароглу. По мнению крыла CHP, кандидат в президенты должен быть определен на сегодняшнем заседании. Потому что Эрдоган объявил дату выборов. По мнению же партии "İyi" ("Хорошая партия"), имя кандидата в президенты не должно быть определено на сегодняшнем заседании. Метод определения кандидата будет решен на этом заседании. После этой встречи, как ожидается, через несколько дней состоится новая встреча. Фаворитом является Кылычдароглу", - пишет издание.