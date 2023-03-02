https://ria.ru/20230302/turtsiya-1855270743.html

СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы

СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы

Турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на всеобщие выборы, в том числе президентские, 14 мая, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:22

2023-03-02T09:22

2023-03-02T09:22

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на всеобщие выборы, в том числе президентские, 14 мая, пишет газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Турецкая оппозиция планирует в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер Народно-республиканской партии (СНР) Кемаль Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. "На сегодняшнем заседании "стола шести" (так эксперты и журналисты называют регулярные собрания шести оппозиционных партий) все признаки указывают на Кемаля Кылычдароглу. По мнению крыла CHP, кандидат в президенты должен быть определен на сегодняшнем заседании. Потому что Эрдоган объявил дату выборов. По мнению же партии "İyi" ("Хорошая партия"), имя кандидата в президенты не должно быть определено на сегодняшнем заседании. Метод определения кандидата будет решен на этом заседании. После этой встречи, как ожидается, через несколько дней состоится новая встреча. Фаворитом является Кылычдароглу", - пишет издание.

https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855117796.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, кемаль кылычдароглу