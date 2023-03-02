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СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы - РИА Новости, 02.03.2023
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09:22 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/turtsiya-1855270743.html
СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы
СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы - РИА Новости, 02.03.2023
СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы
Турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на всеобщие выборы, в том числе президентские, 14 мая, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:22
2023-03-02T09:22
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на всеобщие выборы, в том числе президентские, 14 мая, пишет газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Турецкая оппозиция планирует в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер Народно-республиканской партии (СНР) Кемаль Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. "На сегодняшнем заседании "стола шести" (так эксперты и журналисты называют регулярные собрания шести оппозиционных партий) все признаки указывают на Кемаля Кылычдароглу. По мнению крыла CHP, кандидат в президенты должен быть определен на сегодняшнем заседании. Потому что Эрдоган объявил дату выборов. По мнению же партии "İyi" ("Хорошая партия"), имя кандидата в президенты не должно быть определено на сегодняшнем заседании. Метод определения кандидата будет решен на этом заседании. После этой встречи, как ожидается, через несколько дней состоится новая встреча. Фаворитом является Кылычдароглу", - пишет издание.
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу
СМИ: турецкая оппозиция не определилась с выдвижением кандидата на выборы

Hürriyet: турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на выборы

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турецкая оппозиция не может договориться, когда определить кандидата на всеобщие выборы, в том числе президентские, 14 мая, пишет газета Hürriyet.
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Турецкая оппозиция планирует в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер Народно-республиканской партии (СНР) Кемаль Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже.
"На сегодняшнем заседании "стола шести" (так эксперты и журналисты называют регулярные собрания шести оппозиционных партий) все признаки указывают на Кемаля Кылычдароглу. По мнению крыла CHP, кандидат в президенты должен быть определен на сегодняшнем заседании. Потому что Эрдоган объявил дату выборов. По мнению же партии "İyi" ("Хорошая партия"), имя кандидата в президенты не должно быть определено на сегодняшнем заседании. Метод определения кандидата будет решен на этом заседании. После этой встречи, как ожидается, через несколько дней состоится новая встреча. Фаворитом является Кылычдароглу", - пишет издание.
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В миреТурцияКемаль Кылычдароглу
 
 
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