https://ria.ru/20230302/trevoga-1855250579.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T01:45
2023-03-02T01:45
2023-03-02T01:45
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, воздушная тревога также звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230302/ivano-frankovsk-1855244796.html
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украина, сумская область, вооруженные силы рф, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Киев, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу