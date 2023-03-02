https://ria.ru/20230302/toplivo-1855343183.html

МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине

МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине - РИА Новости, 02.03.2023

МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине

МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях на Украине, заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:25

2023-03-02T13:25

2023-03-02T14:19

в мире

украина

азербайджан

рафаэль гросси

магатэ

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БАКУ, 2 мар – РИА Новости. МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях на Украине, заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине. Мы немедленно отреагировали, направили туда миссию МАГАТЭ. Мы работаем в Украине и проверяем, чтобы ни один грамм ядерного топлива не использовался в военных целях", - сказал Гросси в интервью азербайджанскому изданию АПА.

https://ria.ru/20230301/provokatsiya-1855179395.html

украина

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, азербайджан, рафаэль гросси, магатэ