https://ria.ru/20230302/toplivo-1855343183.html
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине
МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях на Украине, заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:25
2023-03-02T13:25
2023-03-02T14:19
в мире
украина
азербайджан
рафаэль гросси
магатэ
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БАКУ, 2 мар – РИА Новости. МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях на Украине, заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине. Мы немедленно отреагировали, направили туда миссию МАГАТЭ. Мы работаем в Украине и проверяем, чтобы ни один грамм ядерного топлива не использовался в военных целях", - сказал Гросси в интервью азербайджанскому изданию АПА.
https://ria.ru/20230301/provokatsiya-1855179395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, азербайджан, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Украина, Азербайджан, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине
Гросси: МАГАТЭ проверяет вероятность военного использования ядерного топлива на Украине