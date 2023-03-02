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МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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13:25 02.03.2023 (обновлено: 14:19 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/toplivo-1855343183.html
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине
МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях на Украине, заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:25
2023-03-02T14:19
в мире
украина
азербайджан
рафаэль гросси
магатэ
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БАКУ, 2 мар – РИА Новости. МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях на Украине, заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине. Мы немедленно отреагировали, направили туда миссию МАГАТЭ. Мы работаем в Украине и проверяем, чтобы ни один грамм ядерного топлива не использовался в военных целях", - сказал Гросси в интервью азербайджанскому изданию АПА.
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в мире, украина, азербайджан, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Украина, Азербайджан, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ проверит вероятность военного применения ядерного топлива на Украине

Гросси: МАГАТЭ проверяет вероятность военного использования ядерного топлива на Украине

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоактивности. Архивное фото
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БАКУ, 2 мар – РИА Новости. МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях на Украине, заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"На каждом этапе своей деятельности в области ядерной безопасности МАГАТЭ проводит расследования по всем сомнительным случаям и заявлениям, дает разъяснения. Несколько месяцев назад звучали обвинения в изготовлении грязных бомб в Украине. Мы немедленно отреагировали, направили туда миссию МАГАТЭ. Мы работаем в Украине и проверяем, чтобы ни один грамм ядерного топлива не использовался в военных целях", - сказал Гросси в интервью азербайджанскому изданию АПА.
Здание МИД Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Киев попытался опровергнуть данные о подготовке радиационной провокации
1 марта, 17:18
 
В миреУкраинаАзербайджанРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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