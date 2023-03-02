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Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля

Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля - РИА Новости, 02.03.2023

Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля

В результате обстрела в Тёткино повреждены восемь домовладений и три автомобиля, уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:14

2023-03-02T15:14

2023-03-02T15:14

происшествия

жилье

курская область

роман старовойт

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела в Тёткино повреждены восемь домовладений и три автомобиля, уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт. Ранее он сообщал, что при обстреле в приграничном посёлке Тёткино ранены двое мужчин, один скончался до приезда скорой, осколки задели три домовладения, нарушено электроснабжение. "По уточненной информации, в результате предыдущего обстрела в Тёткино пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Всем жителям окажем необходимую помощь", - написал Старовойт в телеграм-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20230302/terakt-1855390798.html

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происшествия, жилье, курская область, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины