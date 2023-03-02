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Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля - РИА Новости, 02.03.2023
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15:14 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/tetkino-1855391657.html
Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля
Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля - РИА Новости, 02.03.2023
Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля
В результате обстрела в Тёткино повреждены восемь домовладений и три автомобиля, уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:14
2023-03-02T15:14
происшествия
жилье
курская область
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела в Тёткино повреждены восемь домовладений и три автомобиля, уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт. Ранее он сообщал, что при обстреле в приграничном посёлке Тёткино ранены двое мужчин, один скончался до приезда скорой, осколки задели три домовладения, нарушено электроснабжение. "По уточненной информации, в результате предыдущего обстрела в Тёткино пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Всем жителям окажем необходимую помощь", - написал Старовойт в телеграм-канале.
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происшествия, жилье, курская область, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Жилье, Курская область, Роман Старовойт, Россия, Вооруженные силы Украины
Обстрел в Теткино повредил восемь домовладений и три автомобиля

Губернатор Старовойт: при обстреле Теткино повреждены восемь домовладений и три автомобиля

© Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
© Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела в Тёткино повреждены восемь домовладений и три автомобиля, уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Ранее он сообщал, что при обстреле в приграничном посёлке Тёткино ранены двое мужчин, один скончался до приезда скорой, осколки задели три домовладения, нарушено электроснабжение.
"По уточненной информации, в результате предыдущего обстрела в Тёткино пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Всем жителям окажем необходимую помощь", - написал Старовойт в телеграм-канале.
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