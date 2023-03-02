https://ria.ru/20230302/terrorizm-1855408780.html
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма - РИА Новости, 02.03.2023
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма
Атака украинских диверсантов в Брянской области является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан РФ, заявил РИА Новости в четверг первый РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:09
2023-03-02T16:09
2023-03-02T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
брянская область
украина
климовский район
владимир джабаров
сергей цеков
александр богомаз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Атака украинских диверсантов в Брянской области является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан РФ, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. "Это является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан нашей страны", - сказал политик, говоря о вылазке украинских диверсантов. Он отметил, что спецслужбы занимаются этой ситуацией, и если диверсанты "будут оказывать сопротивление, они будут ликвидированы". Джабаров полагает, что границы РФ заблокированы и "обратно они не уйдут". С коллегой согласен и сенатор от Крыма Сергей Цеков. "Украина становится террористическим государством, поскольку проводит теракты против мирных жителей", - сказал Цеков РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html
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в мире, брянская область, украина, климовский район, владимир джабаров, сергей цеков, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брянская область, Украина, Климовский район, Владимир Джабаров, Сергей Цеков, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма
Сенатор Джабаров назвал атаку диверсантов в Брянской области актом гостерроризма Украины