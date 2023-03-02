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Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/terrorizm-1855408780.html
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма - РИА Новости, 02.03.2023
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма
Атака украинских диверсантов в Брянской области является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан РФ, заявил РИА Новости в четверг первый РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:09
2023-03-02T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
брянская область
украина
климовский район
владимир джабаров
сергей цеков
александр богомаз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Атака украинских диверсантов в Брянской области является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан РФ, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. "Это является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан нашей страны", - сказал политик, говоря о вылазке украинских диверсантов. Он отметил, что спецслужбы занимаются этой ситуацией, и если диверсанты "будут оказывать сопротивление, они будут ликвидированы". Джабаров полагает, что границы РФ заблокированы и "обратно они не уйдут". С коллегой согласен и сенатор от Крыма Сергей Цеков. "Украина становится террористическим государством, поскольку проводит теракты против мирных жителей", - сказал Цеков РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
брянская область
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в мире, брянская область, украина, климовский район, владимир джабаров, сергей цеков, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брянская область, Украина, Климовский район, Владимир Джабаров, Сергей Цеков, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма

Сенатор Джабаров назвал атаку диверсантов в Брянской области актом гостерроризма Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Атака украинских диверсантов в Брянской области является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан РФ, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Это является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан нашей страны", - сказал политик, говоря о вылазке украинских диверсантов.
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Он отметил, что спецслужбы занимаются этой ситуацией, и если диверсанты "будут оказывать сопротивление, они будут ликвидированы".
Джабаров полагает, что границы РФ заблокированы и "обратно они не уйдут".
С коллегой согласен и сенатор от Крыма Сергей Цеков. "Украина становится террористическим государством, поскольку проводит теракты против мирных жителей", - сказал Цеков РИА Новости.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрянская областьУкраинаКлимовский районВладимир ДжабаровСергей ЦековАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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