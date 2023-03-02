https://ria.ru/20230302/terrorizm-1855408780.html

Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма

Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма - РИА Новости, 02.03.2023

Джабаров назвал атаку в Брянской области актом гостерроризма

Атака украинских диверсантов в Брянской области является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан РФ, заявил РИА Новости в четверг первый РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:09

2023-03-02T16:09

2023-03-02T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

брянская область

украина

климовский район

владимир джабаров

сергей цеков

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Атака украинских диверсантов в Брянской области является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан РФ, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. "Это является актом государственного терроризма Украины против мирных граждан нашей страны", - сказал политик, говоря о вылазке украинских диверсантов. Он отметил, что спецслужбы занимаются этой ситуацией, и если диверсанты "будут оказывать сопротивление, они будут ликвидированы". Джабаров полагает, что границы РФ заблокированы и "обратно они не уйдут". С коллегой согласен и сенатор от Крыма Сергей Цеков. "Украина становится террористическим государством, поскольку проводит теракты против мирных жителей", - сказал Цеков РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.

https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

украина

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брянская область, украина, климовский район, владимир джабаров, сергей цеков, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)