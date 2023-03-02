https://ria.ru/20230302/terakt-1855476906.html

Мэр Днепрорудного назвал атаку украинских БПЛА терактом

Мэр Днепрорудного назвал атаку украинских БПЛА терактом - РИА Новости, 02.03.2023

Мэр Днепрорудного назвал атаку украинских БПЛА терактом

Глава администрации Днепрорудного в Запорожской области Николай Пастушенко назвал терактом атаку на город украинских беспилотников. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:32

2023-03-02T19:32

2023-03-02T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава администрации Днепрорудного в Запорожской области Николай Пастушенко назвал терактом атаку на город украинских беспилотников. "Основной задачей и целью украинской стороны было нарушение спокойствия в городе… Сейчас на фронтах появляются все новые и новые виды (вооружения – ред.). Вполне реально, что это испытывались новые виды беспилотников. Но самое страшное, что от этого страдают мирные люди. Все, что касается мирных жителей, является террористическим актом. Как бы это ни звучало. Беспилотник или подкинутая в мусорный бак взрывчатка. Это все террористический акт, все что направлено против мирных жителей", - сказал Пастушенко журналистам. В конце февраля председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное. По его словам, атака была ночью, в городе прозвучало несколько взрывов, незначительно повреждена шахта лифта одного из многоквартирных домов, никто из мирных жителей не пострадал. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855324013.html

запорожская область

киев

россия

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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов