Страны G20 осудили теракты против инфраструктуры в энергетической сфере
G20 осудили теракты против критической инфраструктуры в энергетической сфере
Саммит G20. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Страны G20 осуждают террористические акты против критической инфраструктуры, в том числе в энергетической сфере, говорится в резюме председателя "Большой двадцатки" по итогам встречи.
"Мы решительно осуждаем все террористические акты против критической инфраструктуры, включая критические объекты энергетической сферы, а также против других уязвимых целей. Все террористические акты преступны, им нет оправдания, несмотря на то, из-за чего они были совершены, а также где, когда и кем", - говорится в документе.
Страны G20 отметили, что терроризм представляет одну из самых серьезных угроз миру и международной безопасности. Они также осудили терроризм в любом его проявлении, в том числе на основании религиозных убеждений или расизма.
Государства также призвали международное сообщество активизировать усилия по противодействию финансирования терроризма, а также связанного с терактами отмывания денег.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.