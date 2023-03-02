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Страны G20 осудили теракты против инфраструктуры в энергетической сфере - РИА Новости, 02.03.2023
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15:13 02.03.2023 (обновлено: 15:22 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/terakt-1855391495.html
Страны G20 осудили теракты против инфраструктуры в энергетической сфере
Страны G20 осудили теракты против инфраструктуры в энергетической сфере - РИА Новости, 02.03.2023
Страны G20 осудили теракты против инфраструктуры в энергетической сфере
Страны G20 осуждают террористические акты против критической инфраструктуры, в том числе в энергетической сфере, говорится в резюме председателя "Большой... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:13
2023-03-02T15:22
в мире
большая двадцатка
владимир путин
сша
алексей миллер
джо байден
северный поток — 2
северный поток
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Страны G20 осуждают террористические акты против критической инфраструктуры, в том числе в энергетической сфере, говорится в резюме председателя "Большой двадцатки" по итогам встречи. "Мы решительно осуждаем все террористические акты против критической инфраструктуры, включая критические объекты энергетической сферы, а также против других уязвимых целей. Все террористические акты преступны, им нет оправдания, несмотря на то, из-за чего они были совершены, а также где, когда и кем", - говорится в документе. Страны G20 отметили, что терроризм представляет одну из самых серьезных угроз миру и международной безопасности. Они также осудили терроризм в любом его проявлении, в том числе на основании религиозных убеждений или расизма.Государства также призвали международное сообщество активизировать усилия по противодействию финансирования терроризма, а также связанного с терактами отмывания денег.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230302/rassledovanie-1855372543.html
https://ria.ru/20230302/g20-1855382380.html
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в мире, большая двадцатка, владимир путин, сша, алексей миллер, джо байден, северный поток — 2, северный поток
В мире, Большая двадцатка, Владимир Путин, США, Алексей Миллер, Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток
Страны G20 осудили теракты против инфраструктуры в энергетической сфере

G20 осудили теракты против критической инфраструктуры в энергетической сфере

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаммит G20
Саммит G20 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саммит G20. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Страны G20 осуждают террористические акты против критической инфраструктуры, в том числе в энергетической сфере, говорится в резюме председателя "Большой двадцатки" по итогам встречи.
"Мы решительно осуждаем все террористические акты против критической инфраструктуры, включая критические объекты энергетической сферы, а также против других уязвимых целей. Все террористические акты преступны, им нет оправдания, несмотря на то, из-за чего они были совершены, а также где, когда и кем", - говорится в документе.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров
Вчера, 14:21
Страны G20 отметили, что терроризм представляет одну из самых серьезных угроз миру и международной безопасности. Они также осудили терроризм в любом его проявлении, в том числе на основании религиозных убеждений или расизма.
Государства также призвали международное сообщество активизировать усилия по противодействию финансирования терроризма, а также связанного с терактами отмывания денег.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В G20 нашли консенсус по ключевым темам, заявил глава МИД Индии
Вчера, 14:49
 
В миреБольшая двадцаткаВладимир ПутинСШААлексей МиллерДжо БайденСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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