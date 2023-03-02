https://ria.ru/20230302/tekhnologii-1855461111.html

Медведев посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области

Медведев посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области - РИА Новости, 02.03.2023

Медведев посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки на Белоярскую АЭС (Заречный, Свердловская область) посетил энергоблок... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:24

2023-03-02T18:24

2023-03-02T18:33

россия

заречный

технологии

дмитрий медведев

свердловская область

белоярская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки на Белоярскую АЭС (Заречный, Свердловская область) посетил энергоблок №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800, являющимся прототипом атомных энергетических установок будущего, сообщила госкорпорация "Росатом". "Дмитрий Медведев посетил производственную площадку и отделение энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, где ему рассказали об уникальных особенностях реакторов на быстрых нейтронах, их роли в формировании замкнутого ядерного топливного цикла и обеспечении энергетической безопасности страны в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале "Росатома". На Белоярской АЭС Медведев провел совещание о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли. "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 мощностью 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе (от англ. mixed-oxide fuel). В 2022 году реактор БН-800 впервые вывели на 100% мощности при практически полной загрузке промышленным МОКС-топливом. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.

https://ria.ru/20230227/osk-1854479710.html

https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html

россия

заречный

свердловская область

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россия, заречный, технологии, дмитрий медведев, свердловская область, белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"