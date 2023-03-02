https://ria.ru/20230302/tekhnologii-1855461111.html
Медведев посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области
Медведев посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области - РИА Новости, 02.03.2023
Медведев посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки на Белоярскую АЭС (Заречный, Свердловская область) посетил энергоблок... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:24
2023-03-02T18:24
2023-03-02T18:33
россия
заречный
технологии
дмитрий медведев
свердловская область
белоярская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки на Белоярскую АЭС (Заречный, Свердловская область) посетил энергоблок №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800, являющимся прототипом атомных энергетических установок будущего, сообщила госкорпорация "Росатом". "Дмитрий Медведев посетил производственную площадку и отделение энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, где ему рассказали об уникальных особенностях реакторов на быстрых нейтронах, их роли в формировании замкнутого ядерного топливного цикла и обеспечении энергетической безопасности страны в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале "Росатома". На Белоярской АЭС Медведев провел совещание о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли. "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 мощностью 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе (от англ. mixed-oxide fuel). В 2022 году реактор БН-800 впервые вывели на 100% мощности при практически полной загрузке промышленным МОКС-топливом. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.
https://ria.ru/20230227/osk-1854479710.html
https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html
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россия, заречный, технологии, дмитрий медведев, свердловская область, белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Заречный, Технологии, Дмитрий Медведев, Свердловская область, Белоярская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Медведев посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области
Медведеву на Белоярской АЭС рассказали о российских атомных технологиях будущего
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки на Белоярскую АЭС (Заречный, Свердловская область) посетил энергоблок №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800, являющимся прототипом атомных энергетических установок будущего, сообщила
госкорпорация "Росатом".
"Дмитрий Медведев посетил производственную площадку и отделение энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, где ему рассказали об уникальных особенностях реакторов на быстрых нейтронах, их роли в формировании замкнутого ядерного топливного цикла и обеспечении энергетической безопасности страны в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале "Росатома".
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На Белоярской АЭС Медведев провел совещание о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли.
"Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.
Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 мощностью 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе (от англ. mixed-oxide fuel). В 2022 году реактор БН-800 впервые вывели на 100% мощности при практически полной загрузке промышленным МОКС-топливом.
Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.
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