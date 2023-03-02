https://ria.ru/20230302/tekhnologii-1855335364.html
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев - РИА Новости, 02.03.2023
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев
Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:01
2023-03-02T13:01
2023-03-02T13:01
россия
технологии
дмитрий киселев
госдума рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В стенах Госдумы в четверг прошло открытие выставки исторических VR-материалов РИА Новости "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле". На выставке были представлены различные VR технологии, которые гости выставки смогли опробовать и на себе. Выставка проходит с 27 февраля по 3 марта. "Сегодня мы с вами входим в новую, реальность, так называемую виртуальную реальность. С одной стороны, мы задумали это как вхождение в мир новых технологий, непривычных для нас, а с другой стороны, это вхождение в то пространство, которого нам так не хватает в борьбе с тем, что мы сейчас испытываем на идеологическом фронте, на битве о правильном представлении об истории, в борьбе за образовательные технологии, то есть это совсем новое дело", - сказал Киселев на открытии выставки. Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" лидирует в этой теме на сегодняшний день. "VR в мире - это технология будущего, но и уже технология настоящего", - добавил он. Киселев подчеркнул, что технологией VR уже занимаются профессионально, изучают в университетах.
https://ria.ru/20230202/vr-proekty-1848937030.html
https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, дмитрий киселев, госдума рф
Россия, Технологии, Дмитрий Киселев, Госдума РФ
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев
Глава медиагруппы "Россия сегодня" Киселев: VR-технологии помогают в идеологической борьбе
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В стенах Госдумы в четверг прошло открытие выставки исторических VR-материалов РИА Новости "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле". На выставке были представлены различные VR технологии, которые гости выставки смогли опробовать и на себе. Выставка проходит с 27 февраля по 3 марта.
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
"Сегодня мы с вами входим в новую, реальность, так называемую виртуальную реальность. С одной стороны, мы задумали это как вхождение в мир новых технологий, непривычных для нас, а с другой стороны, это вхождение в то пространство, которого нам так не хватает в борьбе с тем, что мы сейчас испытываем на идеологическом фронте, на битве о правильном представлении об истории, в борьбе за образовательные технологии, то есть это совсем новое дело", - сказал Киселев на открытии выставки.
Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" лидирует в этой теме на сегодняшний день.
"VR в мире - это технология будущего, но и уже технология настоящего", - добавил он.
Киселев подчеркнул, что технологией VR уже занимаются профессионально, изучают в университетах.
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