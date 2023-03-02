https://ria.ru/20230302/tekhnologii-1855335364.html

VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев

VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев - РИА Новости, 02.03.2023

VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев

Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:01

2023-03-02T13:01

2023-03-02T13:01

россия

технологии

дмитрий киселев

госдума рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В стенах Госдумы в четверг прошло открытие выставки исторических VR-материалов РИА Новости "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле". На выставке были представлены различные VR технологии, которые гости выставки смогли опробовать и на себе. Выставка проходит с 27 февраля по 3 марта. "Сегодня мы с вами входим в новую, реальность, так называемую виртуальную реальность. С одной стороны, мы задумали это как вхождение в мир новых технологий, непривычных для нас, а с другой стороны, это вхождение в то пространство, которого нам так не хватает в борьбе с тем, что мы сейчас испытываем на идеологическом фронте, на битве о правильном представлении об истории, в борьбе за образовательные технологии, то есть это совсем новое дело", - сказал Киселев на открытии выставки. Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" лидирует в этой теме на сегодняшний день. "VR в мире - это технология будущего, но и уже технология настоящего", - добавил он. Киселев подчеркнул, что технологией VR уже занимаются профессионально, изучают в университетах.

https://ria.ru/20230202/vr-proekty-1848937030.html

https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, дмитрий киселев, госдума рф