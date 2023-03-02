Рейтинг@Mail.ru
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/tekhnologii-1855335364.html
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев - РИА Новости, 02.03.2023
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев
Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:01
2023-03-02T13:01
россия
технологии
дмитрий киселев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a6529875ebf3199e472fc61195a30c.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В стенах Госдумы в четверг прошло открытие выставки исторических VR-материалов РИА Новости "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле". На выставке были представлены различные VR технологии, которые гости выставки смогли опробовать и на себе. Выставка проходит с 27 февраля по 3 марта. "Сегодня мы с вами входим в новую, реальность, так называемую виртуальную реальность. С одной стороны, мы задумали это как вхождение в мир новых технологий, непривычных для нас, а с другой стороны, это вхождение в то пространство, которого нам так не хватает в борьбе с тем, что мы сейчас испытываем на идеологическом фронте, на битве о правильном представлении об истории, в борьбе за образовательные технологии, то есть это совсем новое дело", - сказал Киселев на открытии выставки. Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" лидирует в этой теме на сегодняшний день. "VR в мире - это технология будущего, но и уже технология настоящего", - добавил он. Киселев подчеркнул, что технологией VR уже занимаются профессионально, изучают в университетах.
https://ria.ru/20230202/vr-proekty-1848937030.html
https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce570794c4f9c87759a65c173a92b300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, дмитрий киселев, госдума рф
Россия, Технологии, Дмитрий Киселев, Госдума РФ
VR-технологии помогают России в идеологической борьбе, заявил Киселев

Глава медиагруппы "Россия сегодня" Киселев: VR-технологии помогают в идеологической борьбе

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сегодня Россия входит в новую реальность, так называемую виртуальную реальность, которая помогает нам в борьбе на идеологическом фронте, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В стенах Госдумы в четверг прошло открытие выставки исторических VR-материалов РИА Новости "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле". На выставке были представлены различные VR технологии, которые гости выставки смогли опробовать и на себе. Выставка проходит с 27 февраля по 3 марта.
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии Музейных маршрутов России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
2 февраля, 12:00
"Сегодня мы с вами входим в новую, реальность, так называемую виртуальную реальность. С одной стороны, мы задумали это как вхождение в мир новых технологий, непривычных для нас, а с другой стороны, это вхождение в то пространство, которого нам так не хватает в борьбе с тем, что мы сейчас испытываем на идеологическом фронте, на битве о правильном представлении об истории, в борьбе за образовательные технологии, то есть это совсем новое дело", - сказал Киселев на открытии выставки.
Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" лидирует в этой теме на сегодняшний день.
"VR в мире - это технология будущего, но и уже технология настоящего", - добавил он.
Киселев подчеркнул, что технологией VR уже занимаются профессионально, изучают в университетах.
Центр Аддитивных Технологий
Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек
19 февраля, 11:16
 
РоссияТехнологииДмитрий КиселевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала