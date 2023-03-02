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В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара - РИА Новости, 02.03.2023
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17:53 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/svet-1855450267.html
В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара
В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара - РИА Новости, 02.03.2023
В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара
Около 45 тысяч человек остаются без света в Аргентине после массового отключения электричества, затронувшего около 40% страны, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:53
2023-03-02T17:53
в мире
аргентина
электричество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Около 45 тысяч человек остаются без света в Аргентине после массового отключения электричества, затронувшего около 40% страны, сообщает телеканал TN. Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась в среду вечером без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередачи. Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране.
https://rsport.ria.ru/20230302/messi-1855413385.html
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в мире, аргентина, электричество
В мире, Аргентина, Электричество
В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара

В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после отключения из-за пожара

© AFP 2023 / LUIS ROBAYOПассажиры на вокзале Конститусьон в Буэнос-Айресе после отключения электроэнергии
Пассажиры на вокзале Конститусьон в Буэнос-Айресе после отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
Пассажиры на вокзале Конститусьон в Буэнос-Айресе после отключения электроэнергии
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Около 45 тысяч человек остаются без света в Аргентине после массового отключения электричества, затронувшего около 40% страны, сообщает телеканал TN.
«
"Порядка 45 тысяч пользователей остаются без света в различных зонах столичного региона", - отмечает телеканал.
Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась в среду вечером без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередачи.
Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране.
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Вчера, 16:24
 
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