https://ria.ru/20230302/svet-1855450267.html

В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара

В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара - РИА Новости, 02.03.2023

В Аргентине около 45 тысяч человек остаются без света после пожара

Около 45 тысяч человек остаются без света в Аргентине после массового отключения электричества, затронувшего около 40% страны, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:53

2023-03-02T17:53

2023-03-02T17:53

в мире

аргентина

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855448793_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae66c03c79418030bfbb451a1f6b15fb.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Около 45 тысяч человек остаются без света в Аргентине после массового отключения электричества, затронувшего около 40% страны, сообщает телеканал TN. Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась в среду вечером без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередачи. Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране.

https://rsport.ria.ru/20230302/messi-1855413385.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, аргентина, электричество