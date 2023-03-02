https://ria.ru/20230302/soyuz-1855308947.html

Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль

Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль - РИА Новости, 02.03.2023

Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль

Экипаж неисправного "Союза МС-22" на МКС начал переносить свои кресла в новый корабль "Союз МС-23", сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:34

2023-03-02T11:34

2023-03-02T11:39

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экипаж неисправного "Союза МС-22" на МКС начал переносить свои кресла в новый корабль "Союз МС-23", сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса". "Космонавты на Международной космической станции приступают к установке ложементов в беспилотном корабле "Союз МС-23", - говорится в сообщении. Перенос ложементов российских космонавтов Сергей Прокопьев и Дмитрия Петелина из "Союза МС-22", на котором они прибыли, и их монтаж в "Союзе МС-23" должны завершиться до конца сегодняшнего дня. Перенос ложемента астронавта NASA Фрэнка Рубио из американского пилотируемого корабля Crew Dragon намечается на понедельник, 6 марта. Корабль "Союз МС-23" стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. Он предназначен для замены предыдущего "Союза МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования. Экипаж - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, вернутся на новом корабле 27 сентября этого года. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября прошлого года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней. Беспилотный спуск "Союза МС-22" ожидается в конце марта. Кресло Рубио было перенесено из "Союза МС-22" в американский Crew Dragon на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации экипажа. Прокопьев и Петелин в таком случае вернулись бы на Землю на "Союзе МС-22" и вдвоем не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

https://ria.ru/20230222/korabl-1853634704.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс)