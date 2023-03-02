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Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль - РИА Новости, 02.03.2023
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11:34 02.03.2023 (обновлено: 11:39 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/soyuz-1855308947.html
Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль
Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль - РИА Новости, 02.03.2023
Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль
Экипаж неисправного "Союза МС-22" на МКС начал переносить свои кресла в новый корабль "Союз МС-23", сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:34
2023-03-02T11:39
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экипаж неисправного "Союза МС-22" на МКС начал переносить свои кресла в новый корабль "Союз МС-23", сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса". "Космонавты на Международной космической станции приступают к установке ложементов в беспилотном корабле "Союз МС-23", - говорится в сообщении. Перенос ложементов российских космонавтов Сергей Прокопьев и Дмитрия Петелина из "Союза МС-22", на котором они прибыли, и их монтаж в "Союзе МС-23" должны завершиться до конца сегодняшнего дня. Перенос ложемента астронавта NASA Фрэнка Рубио из американского пилотируемого корабля Crew Dragon намечается на понедельник, 6 марта. Корабль "Союз МС-23" стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. Он предназначен для замены предыдущего "Союза МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования. Экипаж - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, вернутся на новом корабле 27 сентября этого года. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября прошлого года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней. Беспилотный спуск "Союза МС-22" ожидается в конце марта. Кресло Рубио было перенесено из "Союза МС-22" в американский Crew Dragon на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации экипажа. Прокопьев и Петелин в таком случае вернулись бы на Землю на "Союзе МС-22" и вдвоем не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Экипаж "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в новый корабль

Экипаж неисправного "Союза МС-22" переносит кресла в прибывший на МКС "Союз МС-23"

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с беспилотным кораблем Союз МС-23 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" с космодрома Байконур
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экипаж неисправного "Союза МС-22" на МКС начал переносить свои кресла в новый корабль "Союз МС-23", сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".
"Космонавты на Международной космической станции приступают к установке ложементов в беспилотном корабле "Союз МС-23", - говорится в сообщении. Перенос ложементов российских космонавтов Сергей Прокопьев и Дмитрия Петелина из "Союза МС-22", на котором они прибыли, и их монтаж в "Союзе МС-23" должны завершиться до конца сегодняшнего дня. Перенос ложемента астронавта NASA Фрэнка Рубио из американского пилотируемого корабля Crew Dragon намечается на понедельник, 6 марта.
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Корабль "Союз МС-23" стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. Он предназначен для замены предыдущего "Союза МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.
Экипаж - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио, вернутся на новом корабле 27 сентября этого года. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября прошлого года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.
Беспилотный спуск "Союза МС-22" ожидается в конце марта. Кресло Рубио было перенесено из "Союза МС-22" в американский Crew Dragon на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации экипажа. Прокопьев и Петелин в таком случае вернулись бы на Землю на "Союзе МС-22" и вдвоем не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.
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