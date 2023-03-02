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По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры - РИА Новости, 02.03.2023
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12:28 02.03.2023 (обновлено: 12:32 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/siloviki-1855327001.html
По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры
По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры - РИА Новости, 02.03.2023
По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры
Силовые структуры работают по всей территории Сушан в Брянской области, о численности проникшей в регион украинской ДРГ данных нет, как и о заложниках,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:28
2023-03-02T12:32
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силовые структуры работают по всей территории Сушан в Брянской области, о численности проникшей в регион украинской ДРГ данных нет, как и о заложниках, сообщается в Telegram-канале "Звезды" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Юлию Старовойтову."Силовые структуры работают по всей территории Сушан, заявила "Звезде" пресс-секретарь губернатора Брянской области. Она также подтвердила, что на территории действует украинская ДРГ, сказав, что о численности ДРГ и про заложников информации нет", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры

Силовые структуры работают по всей территории Сушан в Брянской области

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силовые структуры работают по всей территории Сушан в Брянской области, о численности проникшей в регион украинской ДРГ данных нет, как и о заложниках, сообщается в Telegram-канале "Звезды" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Юлию Старовойтову.
"Силовые структуры работают по всей территории Сушан, заявила "Звезде" пресс-секретарь губернатора Брянской области. Она также подтвердила, что на территории действует украинская ДРГ, сказав, что о численности ДРГ и про заложников информации нет", - говорится в сообщении телеканала.
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