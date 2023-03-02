https://ria.ru/20230302/siloviki-1855327001.html

По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры

По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры - РИА Новости, 02.03.2023

По всей территории Сушан в Брянской области работают силовые структуры

Силовые структуры работают по всей территории Сушан в Брянской области, о численности проникшей в регион украинской ДРГ данных нет, как и о заложниках,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:28

2023-03-02T12:28

2023-03-02T12:32

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силовые структуры работают по всей территории Сушан в Брянской области, о численности проникшей в регион украинской ДРГ данных нет, как и о заложниках, сообщается в Telegram-канале "Звезды" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Юлию Старовойтову."Силовые структуры работают по всей территории Сушан, заявила "Звезде" пресс-секретарь губернатора Брянской области. Она также подтвердила, что на территории действует украинская ДРГ, сказав, что о численности ДРГ и про заложников информации нет", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html

брянская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, происшествия