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Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 02.03.2023
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Республика Адыгея
 
19:37 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/semi-1855477729.html
Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО
Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 02.03.2023
Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов будет лично контролировать вопросы адресной поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:37
2023-03-02T19:37
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
россия
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МАЙКОП, 2 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов будет лично контролировать вопросы адресной поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кабмин Адыгеи в четверг рассмотрел вопросы реализации мер поддержки участников СВО и членов их семей. В ходе обсуждения Кумпилов подчеркнул, что руководство республики продолжит помогать подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее, поддерживать всех военных из республики, которые сейчас выполняют боевые задачи, и заботиться об их семьях."Семьям мобилизованных – приоритетное внимание во всём. Буду строго контролировать вопросы адресной поддержки, это касается и помощи в газификации, и организации оздоровления, отдыха детей, и трудоустройства членов семей, при этом работа должна быть с достойной зарплатой. Ребята, которые находятся в зоне СВО, должны быть спокойны за свои семьи и знать, что мы адресно поможем в решении всех проблем. Важно окружить семьи участников СВО заботой и вниманием. Исключить формальный подход в этой работе", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.По данным республиканских властей, в Адыгее отправляющимся в зону СВО выплачивается по 100 тысяч рублей. Членов их семей трудоустраивают, на детей выплачивается по 20 тысяч рублей, детям гарантировано бесплатное посещение детсадов, первоочередное право на санаторно-курортное лечение, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, а также посещение продленки, секций и кружков. Одна из востребованных мер поддержки – единовременная выплата 100 тысяч рублей на газификацию домовладений. Мобилизованные освобождены от уплаты транспортного налога по легковым автомобилям. Семьи со сложным материальным положением власти обеспечивают продуктовыми наборами, детской одеждой и питанием.
https://ria.ru/20230221/adygeya-1853491459.html
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мурат кумпилов, республика адыгея, россия
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Россия
Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО

Глава Адыгеи Кумпилов взял на личный контроль вопросы поддержки семей участников СВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МАЙКОП, 2 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов будет лично контролировать вопросы адресной поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кабмин Адыгеи в четверг рассмотрел вопросы реализации мер поддержки участников СВО и членов их семей. В ходе обсуждения Кумпилов подчеркнул, что руководство республики продолжит помогать подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее, поддерживать всех военных из республики, которые сейчас выполняют боевые задачи, и заботиться об их семьях.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
В Адыгее готовы "без волокиты" откликнуться на нужды семей участников СВО
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"Семьям мобилизованных – приоритетное внимание во всём. Буду строго контролировать вопросы адресной поддержки, это касается и помощи в газификации, и организации оздоровления, отдыха детей, и трудоустройства членов семей, при этом работа должна быть с достойной зарплатой. Ребята, которые находятся в зоне СВО, должны быть спокойны за свои семьи и знать, что мы адресно поможем в решении всех проблем. Важно окружить семьи участников СВО заботой и вниманием. Исключить формальный подход в этой работе", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
По данным республиканских властей, в Адыгее отправляющимся в зону СВО выплачивается по 100 тысяч рублей. Членов их семей трудоустраивают, на детей выплачивается по 20 тысяч рублей, детям гарантировано бесплатное посещение детсадов, первоочередное право на санаторно-курортное лечение, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, а также посещение продленки, секций и кружков. Одна из востребованных мер поддержки – единовременная выплата 100 тысяч рублей на газификацию домовладений. Мобилизованные освобождены от уплаты транспортного налога по легковым автомобилям. Семьи со сложным материальным положением власти обеспечивают продуктовыми наборами, детской одеждой и питанием.
Марафон по сбору средств на экипировку военных провели в Адыгее - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Марафон по сбору средств на экипировку военных провели в Адыгее
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