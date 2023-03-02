https://ria.ru/20230302/semi-1855477729.html

Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО

Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 02.03.2023

Глава Адыгеи взял на контроль вопросы поддержки семей участников СВО

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов будет лично контролировать вопросы адресной поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:37

2023-03-02T19:37

2023-03-02T19:37

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

россия

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МАЙКОП, 2 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов будет лично контролировать вопросы адресной поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кабмин Адыгеи в четверг рассмотрел вопросы реализации мер поддержки участников СВО и членов их семей. В ходе обсуждения Кумпилов подчеркнул, что руководство республики продолжит помогать подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее, поддерживать всех военных из республики, которые сейчас выполняют боевые задачи, и заботиться об их семьях."Семьям мобилизованных – приоритетное внимание во всём. Буду строго контролировать вопросы адресной поддержки, это касается и помощи в газификации, и организации оздоровления, отдыха детей, и трудоустройства членов семей, при этом работа должна быть с достойной зарплатой. Ребята, которые находятся в зоне СВО, должны быть спокойны за свои семьи и знать, что мы адресно поможем в решении всех проблем. Важно окружить семьи участников СВО заботой и вниманием. Исключить формальный подход в этой работе", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.По данным республиканских властей, в Адыгее отправляющимся в зону СВО выплачивается по 100 тысяч рублей. Членов их семей трудоустраивают, на детей выплачивается по 20 тысяч рублей, детям гарантировано бесплатное посещение детсадов, первоочередное право на санаторно-курортное лечение, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, а также посещение продленки, секций и кружков. Одна из востребованных мер поддержки – единовременная выплата 100 тысяч рублей на газификацию домовладений. Мобилизованные освобождены от уплаты транспортного налога по легковым автомобилям. Семьи со сложным материальным положением власти обеспечивают продуктовыми наборами, детской одеждой и питанием.

https://ria.ru/20230221/adygeya-1853491459.html

https://ria.ru/20230220/marafon-1853208824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мурат кумпилов, республика адыгея, россия